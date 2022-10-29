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Мали рублі та знайомих у «Вагнері»: прикордонники затримали двох колаборантів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Мали рублі та знайомих у «Вагнері»: прикордонники затримали двох колаборантів
У телефонах колаборантів була купа компромату
фото: dpsu.gov.ua

Чоловіки намагалися потрапити до Києва

На Київщині прикордонники виявили двох чоловіків, у телефонах яких був компромат. Громадяни прямували до столиці, повідомляє Держприкордонслужба.

У громадянина України 1988 року народження, уродженця Луганської області, прикордонники виявили інформацію російської пропаганди, листування антиукраїнської спрямованості з особами, які проживають на тимчасово окупованій території. Також правоохоронці встановили, що чоловік знайомий з одним із бойовиків так званої приватної військової компанії «Вагнер».

Мали рублі та знайомих у «Вагнері»: прикордонники затримали двох колаборантів фото 1

В іншого громадянина, 1950 року народження, уродженця Донецька прикордонники виявили російські рублі, записи розмов з правоохоронними органами РФ та так званої ДНР, мобільні номери осіб, які тимчасово проживають на окупованих територіях, та номери російських абонентів. Також прикордонники встановили, що чоловік наприкінці липня цього року їздив на територію РФ, а в жовтні повернувся.

Для подальших правових дій громадян передали компетентним органам.

Нагадаємо, у результаті слідчо-оперативних дій СБУ встановила ще вісьмох організаторів незаконних «референдумів» у тимчасово захоплених районах Херсонської та Миколаївської областей.

Також СБУ показала, що окупанти пропонували в обмін за голоси на «референдумі» .

 

 

 

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