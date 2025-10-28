Головна Країна Події в Україні
Ворог атакував базу відпочинку на Чернігівщині: постраждала жінка, сталася пожежа

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Ворог атакував базу відпочинку на Чернігівщині: постраждала жінка, сталася пожежа
Пошкоджена база відпочинку у Новгороді-Сіверському
Інформація про інших постраждалих і масштаб руйнувань наразі уточнюється

27 жовтня близько 22:30 російські війська завдали удару трьома ударними дронами по цивільному об'єкту в Новгород-Сіверському. Наслідки повідомив начальник Новогород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов, пише «Главком».

Російські терористи вдарили по базі відпочинку ТОВ «Чексіл-Ярославна». Внаслідок атаки сталася пожежа, під час якої постраждала літня жінка.

Рятувальні служби ДСНС оперативно локалізували вогонь. Інформація про інших постраждалих і масштаб руйнувань наразі уточнюється.

Раніше стало відомо, що в Чернігові зафіксовано падіння дрону типу «шахед» в центральній частині міста. За словами начальника Чернігівської МВА Дмитра Брижинського, наслідки інциденту наразі уточнюються.

Також відзначено, що у місті виникли проблеми з мобільним зв'язком, про що повідомляють місцеві жителі та кореспонденти «Суспільного».

