Смертельна ДТП на Кільцевій дорозі: легковик Lincoln в’їхав у вантажівку Volvo (фото)

Дорожньо-транспортна пригода на Кільцевій дорозі. 18 січня 2026 року

35-річний водій Lincoln отримав тяжкі травми та загинув на місці події

Поліція розслідує обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди у Соломʼянському районі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Повідомляється, що дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 18 січня, близько 00:40 на Кільцевій дорозі.

Стан вантажівки Volvo після ДТП фото: поліція Києва

Водій Lincoln не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся із вантажівкою Volvo фото: поліція Києва

Попередньо встановлено, що 35-річний водій Lincoln, не впоравшись з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся із вантажівкою Volvo, внаслідок чого отримав тяжкі травми та загинув на місці події. Водій вантажного авто не постраждав.

Водій вантажівки під час ДТП не постраждав фото: поліція Києва

«За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами», – повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, на Львівщині автобус, який прямував із Відня до Києва, виїхав за межі дороги та зіткнувся з деревом. Внаслідок інциденту є травмовані серед пасажирів. За попередніми висновками правоохоронців, 59-річний водій автобуса марки Setra не впорався з керуванням на складній ділянці дороги. Автобус спочатку виїхав на узбіччя, де протаранив металевий відбійник, після чого сталося зіткнення з деревом. На момент ДТП у салоні перебувало 25 пасажирів.