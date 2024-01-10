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Масштабна аварія на трасі біля Києва, рух авто ускладнений (фото, відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Масштабна аварія на трасі біля Києва, рух авто ускладнений (фото, відео)
Офіційної інформації щодо ДТП від поліції поки що немає
фото: Бучанська міська рада

Перекрито дві смуги руху, на трасі утворився великий затор

Сьогодні, 10 січня, у Бучанському районі Київської області на Варшавській трасі сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Через аварію значно ускладнено рух транспорту. Про це водіїв попередили у Бучанській міській раді.

«ДТП на Варшавці: рух при в‘їзді до Києва значно ускладнений. Перекрито дві смуги руху, на трасі утворився великий затор. На місці події працює поліція – деталі ДТП уточнюються», – йдеться в повідомленні Бучанської міської ради.

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Водіїв закликали враховувати це під час планування свого маршруту та бути обережними за кермом. Офіційної інформації щодо ДТП від поліції поки що немає.

Раніше повідомлялося, що на 28 км автодороги Київ – Чернігів, неподалік міста Бровари, трапилася дорожньо-транспортна пригода. 

Теги: ДТП аварія Київщина

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