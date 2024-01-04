Попередньо відомо, що ДТП сталося за участі шістьох транспортних засобів

На 28 км автодороги Київ – Чернігів, неподалік міста Бровари, трапилася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє патрульна поліція Київської області.

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Попередньо відомо, що ДТП сталося за участі шістьох транспортних засобів.

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На Київщині сталася масштабна аварія фото: Facebook/патрульна поліція Київської області

Як зазначають правоохоронці, рух транспорту в напрямку міста Чернігів ускладнено. Зараз патрульні забезпечують регулювання та безпеку дорожнього руху.

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Нагадаємо, на Чернігівщині водій мікроавтобуса в'їхав у бетонні плити на контрольно-пропускному пункті (КПП). Кермач загинув.

Раніше повідомлялося, що у центрі столиці сталася аварія, від удару машина перевернулася на дах.