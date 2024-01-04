Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Київщині сталася масштабна аварія (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
На Київщині сталася масштабна аварія (фото)
Рух транспорту в напрямку міста Чернігів ускладнено
фото: Facebook/патрульна поліція Київської області

Попередньо відомо, що ДТП сталося за участі шістьох транспортних засобів

На 28 км автодороги Київ – Чернігів, неподалік міста Бровари, трапилася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє патрульна поліція Київської області.

Попередньо відомо, що ДТП сталося за участі шістьох транспортних засобів.

5 фото
На весь екран
На Київщині сталася масштабна аварія
фото: Facebook/патрульна поліція Київської області

Як зазначають правоохоронці, рух транспорту в напрямку міста Чернігів ускладнено. Зараз патрульні забезпечують регулювання та безпеку дорожнього руху.

Нагадаємо, на Чернігівщині водій мікроавтобуса в'їхав у бетонні плити на контрольно-пропускному пункті (КПП). Кермач загинув.

Раніше повідомлялося, що у центрі столиці сталася аварія, від удару машина перевернулася на дах.

Теги: ДТП Київщина Чернігів аварія машини

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Київщині проводитимуть розшукові заходи
Київщина збільшує кількість блокпостів та перевірятиме місця скупчення людей
28 грудня, 2023, 09:08
ДТП сталася у червні 2023 року на трасі Київ – Одеса
Правоохоронець, який напідпитку скоїв смертельну ДТП, отримав вирок
27 грудня, 2023, 11:13
14 вересня капітан Стріклін виступав на авіашоу на базі Маунтін-Гоум у штаті Айдахо
Про те чому F-16 це складно. І довго
27 грудня, 2023, 11:00
На Київщині поліція фіксує наслідки воєнних злочинів РФ
На Київщині уламки дронів наробили лиха: подробиці від влади
22 грудня, 2023, 07:48
СБУ викрила 42-річну соратницю координаторки масових заворушень біля Києво-Печерської лаври
СБУ викрила провокатора УПЦ МП, який сподівався отримати від Путіна російський паспорт
19 грудня, 2023, 15:42
Росія атакувала Київщину ракетами: влада повідомила про ситуацію в області
Росія атакувала Київщину ракетами: влада повідомила про ситуацію в області
14 грудня, 2023, 17:23
ЗСУ отримають від німецької компанії п’ять десантних машин
Україна першою в світі отримає новітні десантні машини від Rheinmetall
12 грудня, 2023, 12:52
Під час будівельних робіт стався обвал стіни,
На будівельному майданчинку у столиці обвалилася стіна, є загиблий
11 грудня, 2023, 14:54
Атака на Київщину: влада повідомила про руйнування
Атака на Київщину: влада повідомила про руйнування
8 грудня, 2023, 09:12

Новини

На Київщині сталася масштабна аварія (фото)
На Київщині сталася масштабна аварія (фото)
Мовний омбудсмен розповів, в якому місті найбільше порушують закон про мову
Мовний омбудсмен розповів, в якому місті найбільше порушують закон про мову
Майже тисяча чоловіків у столиці минулого року поскаржилися на домашнє насильство
Майже тисяча чоловіків у столиці минулого року поскаржилися на домашнє насильство
Негода у Києві: влада попередила водіїв про небезпеку
Негода у Києві: влада попередила водіїв про небезпеку
Виявлено ще двох загиблих у результаті ракетної атаки на Київ 29 грудня
Виявлено ще двох загиблих у результаті ракетної атаки на Київ 29 грудня
Київ замело снігом (фото)
Київ замело снігом (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
89K
Потопимо за 15 хвилин. Дипломат розказав, як японські військові оцінюють тихоокеанський флот Росії
64K
Європейська країна не змогла впоратися із великою кількістю біженців з України
22K
У супермаркетах України різко злетіли ціни на популярний продукт
11K
Стало відомо, чому Україна досі не використовує танки Abrams
8538
У США з'явився новий кандидат у президенти: що про нього відомо
5823
Чому «план Байдена» стає «планом Путіна»?

Новини

Перший випадок віртуального зґвалтування: поліція почала розслідування
Сьогодні, 11:48
Окупанти зосередили штурмові дії на двох напрямках: свіжі дані Генштабу
Сьогодні, 07:09
Мокрий сніг та мороз: прогноз погоди на 4 січня
Сьогодні, 06:00
4 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Міг вирости видатним піаністом: Херсон попрощався із 11-річним Глібом Федюком
Вчора, 15:09
Усе через Меркель із Путіним? Польща відмовилася відправляти на венеційське бієнале картини художника
Вчора, 10:13

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua