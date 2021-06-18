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    Київський бар позначає збірну Росії словом «окупанти»

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    Київський бар позначає збірну Росії словом «окупанти»
    Фото з відкритих джерел

    В столиці підхопили приклад одного з закладів Скадовська

    У київському барі, де транслюють матчі чемпіонату Європи з футболу, збірну Росії позначають словом «окупанти». Новину активно розповсюджують у Росії. Зокрема «Газета.ру».

    Повідомляється, що заклад знаходиться біля НСК «Олімпійський». В ньому часто збираються вболівальники київського «Динамо».

    Раніше подібним відзначилися власники кафе у Скадовську.

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    Тим часом збірна України здобула першу за дев’ять років перемогу у фінальній частині Євро-2020. У Бухаресті наша команда перемогла команду Північної Македонії з рахунком 2:1.

    На матчі активно вболівали українські прихильники футболу. Співали популярні «Червону руту» і «Путін – ху###», через що викликали галас у Росії.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Київський бар позначає збірну Росії словом «окупанти»