Київський бар позначає збірну Росії словом «окупанти»

В столиці підхопили приклад одного з закладів Скадовська

У київському барі, де транслюють матчі чемпіонату Європи з футболу, збірну Росії позначають словом «окупанти». Новину активно розповсюджують у Росії. Зокрема «Газета.ру».

Повідомляється, що заклад знаходиться біля НСК «Олімпійський». В ньому часто збираються вболівальники київського «Динамо».

Раніше подібним відзначилися власники кафе у Скадовську.

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Тим часом збірна України здобула першу за дев’ять років перемогу у фінальній частині Євро-2020. У Бухаресті наша команда перемогла команду Північної Македонії з рахунком 2:1.

На матчі активно вболівали українські прихильники футболу. Співали популярні «Червону руту» і «Путін – ху###», через що викликали галас у Росії.