Фінал Євро через коронавірус можуть перенести з Лондона в інше місто

УЄФА розглядає варіант проведення вирішальної гри у Будапешті

Фінал чемпіонату Європи з футболу можуть перенести з Лондона в Будапешт Про це повідомляє The Times.

УЄФА прийме таке рішення, якщо Англія не зможе надати гарантій на велику заповнюваність стадіону вболівальниками через коронавирус. Будапешт гарантує відсутність обмежень. За інформацією джерела, УЄФА вже поінформував про своє можливе рішення прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона і чекає від Лондона конкретних дій.

Євро-2020 мав відбутися минулого літа, але через пандемію коронавирусу турнір перенесли на 2021 рік. Матчі проходять з 11 червня по 11 липня одразу в кількох європейських містах.

У Лондоні на стадіоні «Вемблі» повинні пройти матчі групового етапу Англія – Хорватія (1:0), Англія – Шотландія (18 червня) і Чехія – Англія (22 червня), по одній зустрічі 1/8 і 1/4 фіналу, а також обидва півфінали і фінал турніру.



