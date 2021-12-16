Майже 1,5 тис. нових хворих за добу: Covid-19 не відступає від Києва
Минулої доби у столиці від коронавірусу померли 28 осіб
За минулу добу, 15 грудня, у Києві коронавірус підтверджено у 1478 осіб. Це на 231 випадок більше, ніж за попередній день (за добу 14 грудня було зафіксовано 1247 випадків Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 317 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.
Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:
- одужали понад 293 тис. осіб (за добу 15 грудня – 2753)
- померли понад 7,9 тис. людей (за добу – 28)
На сьогодні в Києві активних хворих понад 15,9 тис.
У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 181 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 397 хворих.
Від початку епідемії на Київщині:
- одужали від коронавірусу понад 163 тис. осіб (за добу 15 грудня – 1171)
- померли 4,4 тис. осіб (за добу – 25).
На сьогодні в Київській області активних хворих понад 13,6 тис.
15 грудня в Україні медики зафіксували понад 9 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 3,5 млн випадків Covid-19.
Нагадаємо, з 7 грудня в Києві встановлено «жовтий» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19.