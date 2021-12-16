Майже 1,5 тис. нових хворих за добу: Covid-19 не відступає від Києва

Близько 200 хворих на коронавірус або з підозрою на недугу щодня потрапляють до лікарень Києва

Минулої доби у столиці від коронавірусу померли 28 осіб

За минулу добу, 15 грудня, у Києві коронавірус підтверджено у 1478 осіб. Це на 231 випадок більше, ніж за попередній день (за добу 14 грудня було зафіксовано 1247 випадків Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 317 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали понад 293 тис. осіб (за добу 15 грудня – 2753)

померли понад 7,9 тис. людей (за добу – 28)

На сьогодні в Києві активних хворих понад 15,9 тис.

У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 181 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 397 хворих.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу понад 163 тис. осіб (за добу 15 грудня – 1171)

померли 4,4 тис. осіб (за добу – 25).

На сьогодні в Київській області активних хворих понад 13,6 тис.

15 грудня в Україні медики зафіксували понад 9 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 3,5 млн випадків Covid-19.

Нагадаємо, з 7 грудня в Києві встановлено «жовтий» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19.

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