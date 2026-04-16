Донецьк як на долоні: українські дронарі показали, як нині виглядає «Донбас Арена» (відео)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Українські безпілотники працювали у небі над окупованим Донецьком
У мережі з’явилися кадри польотів українських дронів над знаковими об’єктами Донецька

Українські безпілотні авіаційні системи продовжують доводити свою ефективність, працюючи в тилу ворога. Цього разу оператори 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов» здійснили розвідувальний політ над тимчасово окупованим Донецьком. Відповідні кадри польотів бійці виклали в мережу, інформує «Главком».

«Донбас Арена»: відео з українського безпілотника 

Головним об’єктом відео стала легендарна «Донбас Арена» – колись один із найкращих стадіонів Європи, що приймав матчі Євро-2012 та Ліги Чемпіонів. На кадрах видно стан споруди та прилеглої території, яка вже понад десять років знаходиться в окупації.

«Українські дрони вже літають над «Донбас Ареною» і знищують логістику росіян в окупованому Донецьку», – йдеться у повідомленні українських бійців. 

Що відомо про «Донбас Арену»

Стадіон до російського вторгнення

Стадіон «Донбас Арена» розташований у центрі Донецька, його відкрили 29 серпня 2009 року.

Це перший стадіон у Східній Європі, спроєктований і побудований відповідно до стандартів четвертої категорії УЄФА. За акредитацією УЄФА та ФІФА – споруда відповідає класу «еліт». Зовнішній дизайн стадіону був розроблений британською компанією, яка має великий досвід будівництва стадіонів. Дизайнерське рішення було таке, що багатьом стадіон нагадує «літаючу тарілку в парку».

З 2014 року через російсько-українську війну матчі на стадіоні не проводяться.

Варто зауважити, що українські бійці не лише подивилися, в якому стані нині перебуває легендарний стадіон, а й завдали точних ударів по військових об'єктах ворога. 

Нагадаємо, Сили оборони України встановили контроль над логістичними шляхами російських військ навколо Донецька, уражаючи техніку окупантів у глибині тилу. За даними військових, українські пілоти ударних дронів активно працюють у дальній операційній зоні, тримаючи під контролем основні маршрути постачання російських сил.

До сова, Сили оборони України у ніч на 15 квітня завдали уражень по кількох військових об’єктів ворога. Так, уражено радіолокаційну станцію 96Л6 із складу зенітного ракетного комплексу «С-400» (Красногірське, тимчасово окупована територія Запорізької обл.) та радіолокаційну станцію «Небо-СВУ» (Гвардійське, тимчасово окупована територія АР Крим).

