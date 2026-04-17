«Шахед» із бойовою частиною вилучено з Дніпра у Голосіївському районі (відео)

glavcom.ua
Вибухотехніки вантажать безпілотник для подальшого контрольованого знищення на спеціалізованому полігоні
фото: Національна поліція Укрвїни

За попередніми даними, йдеться про безпілотник типу «Герань-2»

У Голосіївському районі столиці з акваторії Дніпра вилучили безпілотник із бойовою частиною, запущений ворогом під час масованої атаки на Київ учора, 16 квітня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на столичну поліцію.

Про небезпечну знахідку правоохоронців повідомив місцевий мешканець. Під час обстеження вказаної ділянки акваторії поліцейські виявили у воді ворожий БпЛА, який не здетонував. Вибухотехніки оперативно перевели бойову частину дрона у безпечний стан, після чого вилучили апарат для подальшого контрольованого знищення на спеціалізованому полігоні.

За попередніми даними, йдеться про безпілотник типу «Герань-2», який окупанти використовували під час останньої комбінованої атаки на столицю.

Про небезпечну знахідку до поліції повідомив мешканець Голосіївського району
фото: Національна поліція України

Поліція вкотре закликає громадян бути пильними: у разі виявлення підозрілих об'єктів у жодному разі не наближайтеся до них і негайно повідомляйте служби за номерами 101, 102 або 112. 

Нагадаємо, російські війська вночі 16 квітня завдали ударів по Дніпру, Києву, Одесі та Харкову. Унаслідок атаки на Київ загинули люди. Ще понад 18 мешканців столиці отримали поранення.

До того ж внаслідок атаки на Одесу постраждали щонайменше п’ятеро людей. У Приморському районі вибуховою хвилею пошкоджено вікна в будівлях.

Також у Дніпрі загинули двоє людей, у постраждалих зафіксовані черепно-мозкові травми, осколкові поранення та акубаротравми, одна жінка перебуває у важкому стані. Удари припали по житлових кварталах. Пошкоджено п’ятиповерховий будинок, частково зруйновано приватний будинок.

