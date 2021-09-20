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    Справа «будинку-монстра» на Подолі: забудовник розпочав нову судову тяганину

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    Основна справа будинку на Нижньому Валу, 27-29&nbsp;стосується надбудованих поверхів - Справа «будинку-монстра» на Подолі: забудовник розпочав нову судову тяганину
    Основна справа будинку на Нижньому Валу, 27-29 стосується надбудованих поверхів
    Фото: Ольга Балицька/Facebook

    Справа «будинку-монстру» на Подолі розглядається в судах з грудня 2014 року

    ТОВ «Пателі Лізинг», забудовник «будинку-монстра» на Нижньому Валу, 27-29, що на Подолі, знову намагається скасувати заходи забезпечення позову, які забороняють йому вводити будинок у експлуатацію. Цього разу – доволі дивним чином. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook колишня депутатка Київської міської ради Ольга Балицька.

    «Основна справа будинку-монстра про надбудовані поверхи зараз знаходиться на розгляді Північного апеляційного господарського суду. Саме у цій справі нещодавно були зняті, а потім відновлені заходи забезпечення позову. Після того, як їх відновили, забудовник знову подає заяву про їх скасування – але не до апеляції, а суду першої інстанції, у якій справи немає. У свою чергу Господарський суд Києва вказує, що матеріалів у нього немає, але відкладає вирішення питання про прийняття заяви до їх повернення», – розповіла ексдепутатка

    Балицька зазначила, що хоча подача заяви до іншого суду зі сторони виглядає дещо дивною, мотивація забудовника є очевидною. «В іншій справі Верховний Суд зобов’язав ДАБІ видати монстру на Подолі сертифікат готовності. Судячи з усього, ДАБІ його не видавала, так що забудовнику довелося подавати до Окружного адміністративного суду заяву про визнання протиправною бездіяльності ДАБІ та встановлення судового контролю за виконанням рішення. ОАСК у задоволенні заяви відмовив, але якщо заходи забезпечення будуть зняті, забудовник зможе продовжити спроби давити на суд і ДАБІ для виконання виконавчого листа та отримання сертифікату готовності всупереч усім вимогам законодавства і здорового глузду», – пояснила вона.

    Нагадаємо, Верховний Суд (КГС Касаційний господарський суд) 31 серпня 2021-го скасував ухвалу суду апеляційної інстанції, якою раніше давалася змога ввести в експлуатацію будинок-монстр.

    Справа «будинку-монстру» на Подолі розглядається з грудня 2014 року, коли Київська міська рада звернулася до суду Господарського суду Києва із позовом до ТОВ «Пателі Лізинг» про зобов’язання знести надбудовані поверхи, які збудовані з відхиленням від затвердженої (погодженої) проектної документації, за рахунок відповідача.

    Столична влада заявила, що надбудовані поверхи так званого «будинку-монстру» на Подолі загрожують безпеці потенційних мешканців будівлі.

    27 листопада 2019 року Господарський суд Києва завершив розгляд справи щодо знесення надбудови житлово-офісного комплексу на вул. Нижній Вал, 27-29 у Києві. Судом ухвалено рішення, яким зобов’язано відповідача за власний рахунок знести самочинно збудовану надбудову, що збудована вище восьмого надземного поверху будівлі житлово-офісного комплекс.

    Але у листопаді 2020 року Окружний адміністративний суд Києва зобов’язав ДАБІ видати сертифікат про готовність «будинку-монстра» на Нижньому Валу, 27-29 Подолі. Існує загроза, що будинок на Нижньому Валу, 27-29 введуть в експлуатацію.

    Теги: Київ суд забудова будинок
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    Справа «будинку-монстра» на Подолі: забудовник розпочав нову судову тяганину