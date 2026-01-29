Інфекційні захворювання в Києві. Головний санітарний лікар звернувся до комунальників із вимогою

Комунальним службам рекомендовано забезпечити оперативну ліквідацію аварій на каналізаційних мережах

Через численні атаки РФ на об’єкти критичної інфраструктури Києва в окремих районах столиці виникли аварії на каналізаційних мережах багатоквартирних будинків. Ці пошкодження ускладнюють роботу систем водовідведення та можуть становити загрозу для санітарно-епідеміологічної безпеки мешканців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київський міський центр контролю та профілактики хвороб.

Головний державний санітарний лікар м. Києва – генеральний директор ДУ «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» Сергій Чумак звернувся з офіційним листом до відповідних комунальних служб столиці. У зверненні містяться рекомендації щодо термінових дій, які мають забезпечити біологічну безпеку, запобігти забрудненню житлових приміщень і не допустити виникнення та поширення інфекційних захворювань серед мешканців міста.

Зокрема, комунальним службам рекомендовано:

забезпечити оперативну ліквідацію аварій на каналізаційних мережах;

забезпечити мешканців тимчасовими санітарно-технічними засобами, зокрема біотуалетами, на період проведення відновлювальних робіт;

сприяти інформуванню населення про правила особистої гігієни та безпечної поведінки в умовах порушення роботи систем водовідведення.

«Виконання зазначених рекомендацій є важливим елементом комплексного реагування на надзвичайні ситуації техногенного характеру та спрямоване на збереження здоров’я мешканців столиці в умовах воєнного стану», – наголошує Київський міський центр контролю та профілактики хвороб.

До слова, останніми днями у соцмережах та ЗМІ почала ширитися інформація про нібито загрозу замерзання каналізаційних мереж у Деснянському районі столиці та необхідність облаштування тимчасових вуличних туалетів. У «Київводоканалі» запевняють: підстав для паніки немає.

Як повідомлялося, ситуація в енергосистемі столиці станом на 29 січня 2026 року залишається динамічною. Компанія ДТЕК Київські електромережі повідомила про тимчасове скасування звичних графіків стабілізаційних відключень із розподілом на шість черг. Натомість запроваджується нова система – індивідуальні графіки включень для кожної конкретної адреси.

Зауважимо, на лівобережній частині Києва ситуація з критичною інфраструктурою залишається надскладною. Через виведення з ладу ТЕЦ-6 після атаки 24 січня, житловий масив Троєщина опинився без опалення. Голова Деснянської РДА Максим Бахматов розповів про радикальні заходи, до яких готується район у разі тривалої відсутності води та каналізації,