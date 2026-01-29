Головна Київ Новини
search button user button menu button

Інфекційні захворювання в Києві. Головний санітарний лікар звернувся до комунальників із вимогою

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Інфекційні захворювання в Києві. Головний санітарний лікар звернувся до комунальників із вимогою
Головний санлікар Києва зробив заяву про загрозу для санітарно-епідеміологічного благополуччя населення
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Комунальним службам рекомендовано забезпечити оперативну ліквідацію аварій на каналізаційних мережах

Через численні атаки РФ на об’єкти критичної інфраструктури Києва в окремих районах столиці виникли аварії на каналізаційних мережах багатоквартирних будинків. Ці пошкодження ускладнюють роботу систем водовідведення та можуть становити загрозу для санітарно-епідеміологічної безпеки мешканців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київський міський центр контролю та профілактики хвороб.

Головний державний санітарний лікар м. Києва – генеральний директор ДУ «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» Сергій Чумак звернувся з офіційним листом до відповідних комунальних служб столиці. У зверненні містяться рекомендації щодо термінових дій, які мають забезпечити біологічну безпеку, запобігти забрудненню житлових приміщень і не допустити виникнення та поширення інфекційних захворювань серед мешканців міста.

Зокрема, комунальним службам рекомендовано:

  • забезпечити оперативну ліквідацію аварій на каналізаційних мережах;
  • забезпечити мешканців тимчасовими санітарно-технічними засобами, зокрема біотуалетами, на період проведення відновлювальних робіт;
  • сприяти інформуванню населення про правила особистої гігієни та безпечної поведінки в умовах порушення роботи систем водовідведення.

«Виконання зазначених рекомендацій є важливим елементом комплексного реагування на надзвичайні ситуації техногенного характеру та спрямоване на збереження здоров’я мешканців столиці в умовах воєнного стану», – наголошує Київський міський центр контролю та профілактики хвороб.

До слова, останніми днями у соцмережах та ЗМІ почала ширитися інформація про нібито загрозу замерзання каналізаційних мереж у Деснянському районі столиці та необхідність облаштування тимчасових вуличних туалетів. У «Київводоканалі» запевняють: підстав для паніки немає. 

Як повідомлялося, ситуація в енергосистемі столиці станом на 29 січня 2026 року залишається динамічною. Компанія ДТЕК Київські електромережі повідомила про тимчасове скасування звичних графіків стабілізаційних відключень із розподілом на шість черг. Натомість запроваджується нова система – індивідуальні графіки включень для кожної конкретної адреси.

Зауважимо, на лівобережній частині Києва ситуація з критичною інфраструктурою залишається надскладною. Через виведення з ладу ТЕЦ-6 після атаки 24 січня, житловий масив Троєщина опинився без опалення. Голова Деснянської РДА Максим Бахматов розповів про радикальні заходи, до яких готується район у разі тривалої відсутності води та каналізації,

Теги: Київ епідемія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Троєщині розгорнуто два наметових містечка через відсутність опалення та світла після обстрілу
Шмигаль розповів, коли у Києві покращиться ситуація з світлом та теплом
25 сiчня, 21:34
Тривогу оголошували через загрозу балістики
Київ і частину областей України на 33 хвилини охопила повітряна тривога
24 сiчня, 20:24
Червона та синя лінії метро працюють у штатному режимі
Через нічний обстріл змінено рух метро у Києві: як курсують поїзди
24 сiчня, 06:30
Інтер’єр студії у Дарницькому районі Києва
Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має студія за 5,5 тис. грн (фото)
23 сiчня, 18:26
У столиці викрито схему «зняття з розшуку ТЦК» за 20 тис. грн: деталі справи
У столиці викрито схему «зняття з розшуку ТЦК» за 20 тис. грн: деталі справи
16 сiчня, 12:16
Уламки безпілотника впали на будинок у Соломʼянському районі
У Києві уламки дрона впали на будинок
15 сiчня, 07:59
Киянка з домашнім улюбленцем гріється у пункті незламності. Київ. 13 січня 2026 рік
Аварійні відключення світла у столиці: Кличко сказав, до чого готуватися киянам
14 сiчня, 15:51
У школі навчається понад 60 дітей
Діти вчать російську та співають гімн РФ: як у Києві працює підпільна школа при монастирі
6 сiчня, 20:18
З листопада 2013 по лютий 2014 року координував роботу Євромайдану в Києві на Майдані Незалежності, був фактичним комендантом і очільником його наметового містечка
Вулиця Парубія у центрі столиці: як проголосували кияни у додатку «Київ Цифровий»
2 сiчня, 12:38

Новини

Інфекційні захворювання в Києві. Головний санітарний лікар звернувся до комунальників із вимогою
Інфекційні захворювання в Києві. Головний санітарний лікар звернувся до комунальників із вимогою
Київські школи відновлюють навчання: названо дату
Київські школи відновлюють навчання: названо дату
90-літня киянка замерзла у квартирі. Головний рабин розповів подробиці трагедії
90-літня киянка замерзла у квартирі. Головний рабин розповів подробиці трагедії
Енергетична криза в Києві: скільки житлових будинків нині без тепла
Енергетична криза в Києві: скільки житлових будинків нині без тепла
На Київщині водолази дістали з озера вибухонебезпечний предмет
На Київщині водолази дістали з озера вибухонебезпечний предмет
В Обухові чоловік потрапив під автобус, переходячи дорогу поза «зеброю»
В Обухові чоловік потрапив під автобус, переходячи дорогу поза «зеброю»

Новини

Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
Сьогодні, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
Сьогодні, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
Вчора, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
Вчора, 12:31
Молдова закликала посилити тиск на Росію після атаки дронів на пасажирський потяг
Вчора, 11:17
ЄС запустив власний захищений супутниковий зв’язок як альтернативу Starlink
Вчора, 10:35

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua