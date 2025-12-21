Киянин виростив гігантське яблуко та встановив рекорд

63-річний Юрій Кожем’якін за фахом ветлікар

63-річний киянин Юрій Кожем’якін виростив найбільше в Україні яблуко. Фрукт-гігант має вагу 1кг 281г та обхват 50 см. Щоб гілка дерева витримала таку вагу, довелося використовувати підв’язки і з усіх боків ставити підпори. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на керівницю Національного реєстру рекордів України Лану Вєтрову.

«За фахом ветлікар, а за захопленням – садівник. Серед 10 трьохрічних яблунь, які Юрій висадив у своєму саду, був один «важковаговик» французької селекції – сорт «Джумбо Помм» (Jumbo Pomme). Цікаво, що на саджанці під час цвітіння спершу зав’язалося три плоди, але залишився лише один. Головний козир цього сорту – великі плоди», – розповіла Лана Вєтрова.

Свій успіх Юрій Кожем’якін присвятив сдідусю Василю Чередниченку та бабусі Тетяні Шуровій, які привили йому з дитинства любов до садівництва.

Рекорд «Найбільше в Україні яблуко» офіційно внесений до Національного реєстру рекордів в категорію «Жива природа».

Раніше на Черкащині місцеві мешканці встановили рекорд із виготовлення найдовшої м’ясної косички.

Також нещодавно у Волинській області встановили найвищу гойдалку в Україні. Її висота – 14 м 10 см, і вона побудована з міцних дерев’яних колод. Гойдалку спорудила сімейна пара Юрій та Катерина Веремчуки у своєму екопарку «Persha Hata» у селі Селець.За висотою нова гойдалка перевершила всі попередні рекорди України.

Крім того, рекорд України встановили на Львівщині. Там відбулася унікальна подія – встановлення рекорду України «Найдовший Красівський пиріг». Господині Тростянецької громади спекли пиріг-велетень, який став символом єднання громад.

Рецепт знаменитого пирога походить із села Красів, а саму страву свого часу описав у своїй книзі Степан Шухевич, родина якого родом із Миколаївщини. Це історичне коріння стало однією з причин, чому Миколаївська громада з радістю взяла участь у співорганізації.