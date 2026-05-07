На Київщині жителі знайшли бойову частину дрона «Герань-2»

glavcom.ua
Піротехніки вилучили вибухонебезпечний предмет та транспортували на спеціально обладнаний підривний майданчик
фото: Головний мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України

Місцеві жителі виявили підозрілий предмет у лісі у Вишгородському районі

У Київській області місцеві жителі знайшли уламки російського безпілотника. Піротехніки вилучили та знешкодили їх. Про це повідомили у Головному мобільному рятувальному центрі швидкого реагування ДСНС України, інформує «Главком».

Зазначається, що місцеві жителі виявили підозрілий предмет у лісі у Вишгородському районі. Він був схожий на фрагмент безпілотного літального апарата.

Піротехніки ДСНС ідентифікували знахідку як бойову частину БпЛА «Герань-2», поінформували у відомстві.

Бойова частина БпЛА «Герань-2»
фото: Головний мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України

«Вибухонебезпечний предмет вилучили та транспортували на спеціально обладнаний підривний майданчик. Надалі його знищили у встановленому порядку контрольованим підривом», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що на території Бориспільського району вибухотехніки знайшли російський безпілотник Під час обстеження вибухотехніки виявили бойову частину, яка не здетонувала та становила загрозу для населення.

Також вибухотехніки поліції вилучили нездетоновану бойову частину ударного БпЛА у Дарницькому районі столиці. Повідомляється, що небезпечну знахідку поліцейські виявили у лісосмузі на в’їзді до Києва.

