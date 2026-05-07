На Київщині жителі знайшли бойову частину дрона «Герань-2»

Піротехніки вилучили вибухонебезпечний предмет та транспортували на спеціально обладнаний підривний майданчик

Місцеві жителі виявили підозрілий предмет у лісі у Вишгородському районі

У Київській області місцеві жителі знайшли уламки російського безпілотника. Піротехніки вилучили та знешкодили їх. Про це повідомили у Головному мобільному рятувальному центрі швидкого реагування ДСНС України, інформує «Главком».

Зазначається, що місцеві жителі виявили підозрілий предмет у лісі у Вишгородському районі. Він був схожий на фрагмент безпілотного літального апарата.

Піротехніки ДСНС ідентифікували знахідку як бойову частину БпЛА «Герань-2», поінформували у відомстві.

Бойова частина БпЛА «Герань-2» фото: Головний мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України

«Вибухонебезпечний предмет вилучили та транспортували на спеціально обладнаний підривний майданчик. Надалі його знищили у встановленому порядку контрольованим підривом», – йдеться у повідомленні.

