Німеччина пояснила, які гарантії безпеки потрібні Україні у разі обміну територіями

Йоганн Вадефуль стверджує, що партнери не можуть вимагати від України думати про територіальні поступки, якщо вона не отримає гарантії безпеки

За словами німецького міністра, гарантії безпеки, подібні до пʼятої статті НАТО, можуть стати основою для тривалого миру

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що гарантії безпеки для України мають «фактично наближатися до того, що означає членство в НАТО». За словами глави німецького МЗС, без цієї умови від України не можна вимагати поступитися своїми територіями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DW.

«Ми не можемо вимагати від України серйозно думати про територіальні поступки, якщо вона не отримає як мінімум реальні гарантії безпеки від якомога більшої кількості держав, що принаймні решта [території] буде в безпеці», – каже він.

Міністр переконаний, що необхідно наполягати саме на таких гарантіях безпеки, аби дотиснути російського диктатора Володимира Путіна. На його думку, це не становитиме загрози для Росії, натомість може стати основою для тривалого миру.

Водночас Вадефуль наголосив, що список країн-гарантів безпеки потрібно розширити за межі Європи, зокрема, дуже важливим є залучення США. Він додав, що вже близько 30 держав, серед яких і Японія, висловили готовність підтримати Україну. Він зазначив, що «порушення гарантії безпеки буде нападом на Україну» і застеріг від перетворення мирного договору з РФ на «диктаторський мир» на шкоду Україні.

Як відомо, дискусії серед європейських союзників щодо можливого направлення європейських миротворчих сил в Україну в рамках майбутньої мирної угоди з Росією викликали негативну реакцію та запеклі дебати в Німеччині. Це питання розкриває історичні травми, політичні розбіжності та сумніви щодо військового потенціалу країни.

Нагадаємо, генсек НАТО Марк Рютте повідомив, що безпекові гарантії для України можуть мати два рівні. Вони повинні поєднувати як дипломатичні, так і практичні кроки для зміцнення обороноздатності країни.

Раніше глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Україна «має право на існування» лише за однієї умови. За його словами, Україна має «відпустити» тих, хто обрав Росію.

Російський міністр каже, що Росія не вважає президента України Володимира Зеленського легітимним, але визнає його «фактичним главою режиму» і на цій підставі готова провести з ним зустріч. Водночас Лавров повторив, що коли справа дійде до підписання документів, то Росії «знадобиться чітке розуміння того, що особа, яка підписує, є законною».