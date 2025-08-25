Головна Світ Політика
search button user button menu button

Німеччина пояснила, які гарантії безпеки потрібні Україні у разі обміну територіями

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Німеччина пояснила, які гарантії безпеки потрібні Україні у разі обміну територіями
Йоганн Вадефуль стверджує, що партнери не можуть вимагати від України думати про територіальні поступки, якщо вона не отримає гарантії безпеки
фото: AP

За словами німецького міністра, гарантії безпеки, подібні до пʼятої статті НАТО, можуть стати основою для тривалого миру

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що гарантії безпеки для України мають «фактично наближатися до того, що означає членство в НАТО». За словами глави німецького МЗС, без цієї умови від України не можна вимагати поступитися своїми територіями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DW.

«Ми не можемо вимагати від України серйозно думати про територіальні поступки, якщо вона не отримає як мінімум реальні гарантії безпеки від якомога більшої кількості держав, що принаймні решта [території] буде в безпеці», – каже він.

Міністр переконаний, що необхідно наполягати саме на таких гарантіях безпеки, аби дотиснути російського диктатора Володимира Путіна. На його думку, це не становитиме загрози для Росії, натомість може стати основою для тривалого миру.

Водночас Вадефуль наголосив, що список країн-гарантів безпеки потрібно розширити за межі Європи, зокрема, дуже важливим є залучення США. Він додав, що вже близько 30 держав, серед яких і Японія, висловили готовність підтримати Україну. Він зазначив, що «порушення гарантії безпеки буде нападом на Україну» і застеріг від перетворення мирного договору з РФ на «диктаторський мир» на шкоду Україні.

Як відомо, дискусії серед європейських союзників щодо можливого направлення європейських миротворчих сил в Україну в рамках майбутньої мирної угоди з Росією викликали негативну реакцію та запеклі дебати в Німеччині. Це питання розкриває історичні травми, політичні розбіжності та сумніви щодо військового потенціалу країни.

Нагадаємо, генсек НАТО Марк Рютте повідомив, що безпекові гарантії для України можуть мати два рівні. Вони повинні поєднувати як дипломатичні, так і практичні кроки для зміцнення обороноздатності країни.

Раніше глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Україна «має право на існування» лише за однієї умови. За його словами, Україна має «відпустити» тих, хто обрав Росію.

Російський міністр каже, що Росія не вважає президента України Володимира Зеленського легітимним, але визнає його «фактичним главою режиму» і на цій підставі готова провести з ним зустріч. Водночас Лавров повторив, що коли справа дійде до підписання документів, то Росії «знадобиться чітке розуміння того, що особа, яка підписує, є законною».

Читайте також:

Теги: переговори Німеччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Підсумки і наслідки зустрічі у Вашингтоні
Підсумки і наслідки зустрічі у Вашингтоні
20 серпня, 11:35
Кошта закликав РФ припинити насильство
Президент Євроради назвав перший крок, якій очікується від РФ в Україні
19 серпня, 16:48
Трамп та Путін провели зустріч 15 серпня на Алясці
Трамп перервав перемовини з лідерами ЄС, щоб зателефонувати Путіну – ЗМІ
18 серпня, 23:55
Паліса йшов до Білого дому зі згорнутим аркушем паперу, ймовірно, картами
Українська делегація прибула до Білого дому
18 серпня, 19:58
Україна підтримує пропозицію президента Трампа щодо тристоронньої зустрічі у форматі Україна – Америка – Росія
Зеленський підтримав пропозицію Трампа щодо тристоронньої зустрічі
16 серпня, 10:38
Зеленський очікує досягнення миру
«Ставки високі». Зеленський повторив за Трампом, коментуючи очікування від зустрічі з Путіним
15 серпня, 16:26
За протоколом двосторонніх зустрічей найвищого рівня, будь-які привілеї, надані одному лідеру, мають забезпечуватися й іншому
Секретна служба США зіткнулася з труднощами під час підготовки зустрічі Трампа та Путіна
15 серпня, 02:47
Єрмак повів телефонну розмову з Рубіо
«Скоординували позиції». Єрмак провів розмову з Рубіо
11 серпня, 22:56
Чи наважиться Путін вчергове послати Трампа?
Чи наважиться Путін вчергове послати Трампа?
6 серпня, 17:59

Політика

Президент Фінляндії назвав найкращого гаранта безпеки для України
Президент Фінляндії назвав найкращого гаранта безпеки для України
ISW проаналізував заяви Лаврова про переговори з Україною
ISW проаналізував заяви Лаврова про переговори з Україною
Німеччина пояснила, які гарантії безпеки потрібні Україні у разі обміну територіями
Німеччина пояснила, які гарантії безпеки потрібні Україні у разі обміну територіями
Франція викликала посла США через заяви про недостатню боротьбу з антисемітизмом
Франція викликала посла США через заяви про недостатню боротьбу з антисемітизмом
Росія заявила, що провела переговори з Україною в Білорусі
Росія заявила, що провела переговори з Україною в Білорусі
Лавров висунув цинічну умову «права на існування» України
Лавров висунув цинічну умову «права на існування» України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
281K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 серпня 2025
68K
Лукашенко, який допомагає Путіну воювати, побажав українцям «мирного неба»
9236
Як впливає Росія. Ексмер Херсона до полону і після звільнення
7460
У Прикарпатті температура опустилася майже до 0°С
7190
Показав середній палець. Актор Андрій Ісаєнко розказав про свою образу на Театр Франка

Новини

Росія заявляє про обмін військовополоненими
Вчора, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
Вчора, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46
Атаки на «Північний потік»: українець відмовився від екстрадиції до Німеччини
22 серпня, 20:17

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua