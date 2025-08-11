Головна Світ Політика
Європейські міністри зберуться на зустріч перед самітом на Алясці 

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото з відкритих джерел

Каллас каже, що усі тимчасово окуповані території належать Україні, згідно з міжнародним правом

Глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас збирає очільників МЗС країн-членів ЄС для обговорення наступних кроків напереднодні саміту на Алясці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Каллас заявила, що будь-яка угода між Вашингтоном і Москвою щодо припинення війни в Україні повинна включати Україну та ЄС. За її словами, 11 серпня пройде зустріч міністрів закордонних справ країн-членів ЄС для обговорення наступних кроків.

«США мають силу змусити Росію до серйозних переговорів. Будь-яка угода між США та Росією має включати Україну та ЄС, оскільки це питання безпеки України та всієї Європи», – сказав Каллас.

Глава дипломатії Європейського Союзу зазначила, що усі тимчасово окуповані території належать Україні, згідно з міжнародним правом.

«Угода не повинна створювати трамплін для подальшої російської агресії проти України, трансатлантичного альянсу та Європи», – додала вона.

Як відомо, президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Фінляндії Александр Стубб зробили спільну заяву напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Путіна.

Тоді резидент Володимир Зеленський наголосив, що закінчення війни має бути «чесним», і висловив вдячність європейським лідерам за їхню підтримку. 

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що його зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним відбудеться на Алясці. Це станеться 15 серпня.

Американський лідер також наголосив, що відбудеться «деякий обмін територіями на благо обох сторін» в рамках мирної угоди між Україною та Росією. «Йдеться про території, за які три з половиною роки точилися запеклі бої, забравши життя багатьох українців і росіян», – наголосив він.

Наразі залишається невідомим, чи буде присутній президент Зеленський на саміті лідерів. Але віцепрезидент США Джей Ді Венс повідомив, що США працюють над тим, щоб організувати зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. Також ведеться робота над організацією тристоронньої зустрічі. 

Своєю чергою канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наполягає, що президент України Володимир Зеленський має бути запрошений на зустріч лідерів США і РФ на Алясці 15 серпня. 

Теги: Європейський союз саміт путін Дональд Трамп Аляска переговори перемир'я

