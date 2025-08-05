Померла перша жінка-керівниця розвідки Великої Британії

Під її керівництвом MI5 відіграла більш помітну роль у боротьбі Британії проти бойовиків ірландських республіканців

Перша жінка-керівниця британської служби безпеки та контррозвідки MI5 Стелла Рімінгтон померла у віці 90 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Як пише видання, Рімінгтон започаткувала еру прозорості у відомстві. Вона керувала агентством внутрішньої безпеки з 1992 по 1996 рік та була першою керівницею, ім'я якої було публічно оголошено, а пізніше написала мемуари «Відкрита таємниця» про свою кар'єру в колишній секретній організації.

«Вона померла в оточенні своєї коханої родини та собак і рішуче трималася за життя, яке любила, до останнього подиху», – йдеться у заяві родини.

Рімінгтон отримала одну з найвищих нагород британського штату, коли у 1996 році жінка отримала титул дами.

Вона приєдналася до MI5 у 1969 році та працювала на різних посадах, зокрема, у сфері боротьби з підривною діяльністю та боротьбою з тероризмом. Під її керівництвом MI5 відіграла більш помітну роль у боротьбі Британії проти бойовиків ірландських республіканців.

«Як перша жінка, яка офіційно очолювала розвідувальне агентство у світі, дама Стелла подолала давні бар'єри та стала наочним прикладом важливості різноманітності в керівництві», – заявив нинішній генеральний директор MI5 Кен МакКаллум.

Нагадаємо, таємну розвідувальну службу Британії (МІ6) структуру очолила 47-річна Блейз Метревелі. Вона стане 18-ю главою спецслужби та першою жінкою на цій посаді.

Метревелі, яка працює у відомстві з 1999 року, замінить попереднього керівника Річарда Мура. Він залишить службу восени. До призначення на посаду керівниці МІ6 Блейз Метревелі працювала в Європі та на Близькому Сході, а також раніше обіймала посаду директора MI5 – внутрішньої розвідувальної служби країни.