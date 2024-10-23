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Митрополит Онуфрій скликав у Києві засідання Синоду УПЦ МП

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Митрополит Онуфрій скликав у Києві засідання Синоду УПЦ МП
Предстоятель та єрархи УПЦ розглянуть питання церковного життя
фото: пресслужба УПЦ МП

Синод пройде у Свято-Пантелеймонівському жіночому монастирі

Сьогодні, 23 жовтня Українська православна церква Московського патріархату проведе засідання Священного Синоду.  Про це повідомляє пресслужба УПЦ МП.

Синод пройде у Свято-Пантелеймонівському жіночому монастирі (Феофанії).  Як зазначається, предстоятель та єрархи УПЦ розглянуть питання церковного життя. Інших деталей не повідомляється.

Також зазначається, що предстоятель Онуфрій вже очолив Божественну Літургію у храмі на честь Всіх святих. За Літургією молились архиєреї УПЦ МП, які братимуть участь у роботі Священного Синоду.

«На сугубій єктенії піднесли молитовні прохання за мир на українській землі, її владу та військо та щоб Господь зглянувся на наш народ, зберіг тих, хто у відчаї та втратив домівки, і благословив людей доброї волі, які допомагають нужденним», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення Верховної Ради щодо законопроєкту про заборону Московської церкви. За словами президент, парламентарі ухвалили закон щодо «духовної незалежності України».

До відома, Верховна Рада ухвалила в цілому урядовий законопроєкт № 8371 щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України. Під це визначення потрапляє Московська церква, яка працює в Україні під брендом УПЦ МП.

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Теги: Московська церква в Україні Українська православна церква Митрополит Онуфрій

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