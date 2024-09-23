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На Закарпатті працівники ТЦК затримали двох священників Московської церкви

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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На Закарпатті працівники ТЦК затримали двох священників Московської церкви
Віряни УПЦ МП влаштували протест під стінами ТЦК
скріншот відео з соцмереж

Прихожани влаштували протест під стінами військкомату

У неділю 22 вересня у селі Іза на Закарпатті віряни Хустської єпархії УПЦ МП намагалися блокувати дорогу, а частина прихожан влаштувала протест під стінами районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). Сталося це після того, як до військкомату було доставлено двох священників – братів Василя і Степана Гука. Про це пише Zaxid.net.

Поліція Закарпатської області повідомила, що група людей деякий час рухалася пішохідним переходом у селі Іза на Хустщині. При цьому повного блокування дороги не було. На місці події працювали екіпажі поліції.

«Жодних звернень до поліції про отримання тілесних ушкоджень чи інших протиправних дій не надходило», – розповіла речниця Головного управління Нацполіції в Закарпатській області Ганна Дан.

Тим часом у Хустській єпархії УПЦ МП закликали своїх вірян молитися за клірика Василя Гука. Після того, як його з братом – священником Одеської єпархії УПЦ МП Степаном Гуком – доставили в ТЦК, прихожани прийшли під стіни центру комплектування, поставали на коліна і почали співати молитви.

На Закарпатті працівники ТЦК затримали двох священників Московської церкви фото 1

Протест вірян Хустської єпархії УПЦ МП тривав до вечора неділі, поки священники не вийшли з приміщення районного ТЦК.

Нагадаємо, що 18 вересня Служба безпеки України прийшла з перевіркою до Свято-Введенського чоловічого монастиря УПЦ (МП) у Києві.

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Теги: Закарпаття Московська церква в Україні релігія церква ТЦК

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