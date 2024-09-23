На Закарпатті працівники ТЦК затримали двох священників Московської церкви

Прихожани влаштували протест під стінами військкомату

У неділю 22 вересня у селі Іза на Закарпатті віряни Хустської єпархії УПЦ МП намагалися блокувати дорогу, а частина прихожан влаштувала протест під стінами районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). Сталося це після того, як до військкомату було доставлено двох священників – братів Василя і Степана Гука. Про це пише Zaxid.net.

Поліція Закарпатської області повідомила, що група людей деякий час рухалася пішохідним переходом у селі Іза на Хустщині. При цьому повного блокування дороги не було. На місці події працювали екіпажі поліції.

Віряни з УПЦ МП перекривали дорогу, бо працівники ТЦК доставили у воєнкомат священників в селі Іза Хустського району, — місцеві ЗМІ



Двох священників після перевірки обліково-військових документів відпустили. pic.twitter.com/sRG6xMtCH1 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 23, 2024

«Жодних звернень до поліції про отримання тілесних ушкоджень чи інших протиправних дій не надходило», – розповіла речниця Головного управління Нацполіції в Закарпатській області Ганна Дан.

Тим часом у Хустській єпархії УПЦ МП закликали своїх вірян молитися за клірика Василя Гука. Після того, як його з братом – священником Одеської єпархії УПЦ МП Степаном Гуком – доставили в ТЦК, прихожани прийшли під стіни центру комплектування, поставали на коліна і почали співати молитви.

Протест вірян Хустської єпархії УПЦ МП тривав до вечора неділі, поки священники не вийшли з приміщення районного ТЦК.

Нагадаємо, що 18 вересня Служба безпеки України прийшла з перевіркою до Свято-Введенського чоловічого монастиря УПЦ (МП) у Києві.