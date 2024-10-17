Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Мер Черкас підтвердив перехід Свято-Михайлівського собору до ПЦУ: реакція вірян

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Мер Черкас підтвердив перехід Свято-Михайлівського собору до ПЦУ: реакція вірян
17 жовтня Свято-Михайлівський собор у Черкасах перейшов до Православної церкви України
фото: скріншот з відео

У Свято-Михайлівському соборі відбулася перша молитва українською мовою

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко засвідчив рішення парафіян про перехід Свято-Михайлівського собору до Православної церкви України. Про це повідомляє місцеве видання.

«Відповідно до рішення зборів парафії Різдва Христового Черкаської єпархії УПЦ, громада церкви вирішила одноголосно перейти до ПЦУ. Я як міський голова разом із депутатським корпусом засвідчуємо це рішення про перехід до української церкви», – сказав мер.

Парафіяни Московського патріархату висловлювали своє обурення, однак у відповідь на це громада Черкас вигукувала: «Україна понад усе».

Згодом у Свято-Михайлівському соборі відбулася перша молитва українською мовою.

Нагадаємо, що вранці, 17 жовтня, Свято-Михайлівський собор у Черкасах перейшов до Православної церкви України, на що відразу відреагували віряни Московського патріархату. Вони зламали вхідні ворота і потрапили на територію храму. 

Згодом повідомлялося, що внаслідок бійки у Свято-Михайлівському соборі є поранені: «На місці поліція та медики, до них звернулися кілька людей. До медиків звернулися кілька людей, зокрема, жінка із перебинтованою головою та чоловік, якого, за словами вірян, забризкали перцевим балончиком».

Також на штурм собору прихильниками Московського патріархату відреагував мер міста Анатолій Бондаренко.

Читайте також:

Теги: церква Черкаси Московська церква в Україні Українська православна церква мер православна церква Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський під час візиту до Сполучених Штатів: на заводі з виробництва боєприпасів
«Україна знайшла підходящого посередника». Світова преса аналізує План перемоги Зеленського Тема тижня
25 вересня, 13:48
У Держдепі пояснили, як підтримка США допоможе Україні виграти війну
У Держдепі пояснили, як підтримка США допоможе Україні виграти війну
18 вересня, 07:22
Майже половина (49%) громадян РФ підтримали б виведення російських військ і мирні переговори з Україною
Майже половина росіян підтримують виведення військ з України – опитування
21 вересня, 04:21
Зеленський заявив що не може змусити Байдена підтримувати мирний план для України
Зеленський пояснив, що робитиме Україна, якщо Байден скаже «ні» плану перемоги
22 вересня, 15:50
Анналена Бербок висловилася про перспективи мирних переговорів між РФ та Україною
Глава МЗС Німеччини пояснила, яким бачить мир в Україні
25 вересня, 10:59
Путін знову лякає ядерною зброєю
Це страшилка від страху – в Україні відреагували на ядерні погрози Москви
25 вересня, 22:39
Триває 948-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 28 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
28 вересня, 08:25
76% росіян підтримують дії російських окупантів в Україні
Скільки росіян вважають, що війна в Україні просувається успішно: дані опитування
10 жовтня, 15:36
Леонід Кучма зустрівся з Мартіном Гаррісом
Кучма пояснив, чого добивається Путін
Вчора, 15:09

Події в Україні

Британська розвідка проаналізувала удар ЗСУ по найбільшій нафтобазі у Криму
Британська розвідка проаналізувала удар ЗСУ по найбільшій нафтобазі у Криму
Мер Черкас підтвердив перехід Свято-Михайлівського собору до ПЦУ: реакція вірян
Мер Черкас підтвердив перехід Свято-Михайлівського собору до ПЦУ: реакція вірян
Справжня зима посеред осені: Карпати замело снігом (фото)
Справжня зима посеред осені: Карпати замело снігом (фото)
РФ атакувала енергооб'єкти у п'яти областях: Міненерго повідомило про наслідки
РФ атакувала енергооб'єкти у п'яти областях: Міненерго повідомило про наслідки
Бійка у Свято-Михайлівському соборі в Черкасах: як відреагувала поліція (фото)
Бійка у Свято-Михайлівському соборі в Черкасах: як відреагувала поліція (фото)
У Черкасах віряни Московського патріархату захопили собор: є поранені (фото, відео)
У Черкасах віряни Московського патріархату захопили собор: є поранені (фото, відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
215K
Кучма пояснив, чого добивається Путін
78K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 жовтня: ситуація на фронті
31K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 жовтня 2024
30K
Голова Хмельницької МСЕК оформила інвалідність для 50 прокурорів області: список
26K
Українська ескадрилья F-16: The Wall Street Journal повідомила невтішні новини
14K
У ЄС рекордно подорожчав важливий продукт харчування

Новини

США представили новий пакет допомоги, Україна заблокувала головування РФ у Комісії з захисту Чорного моря: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Прохолодно та дощитиме: прогноз погоди на 17 жовтня
Сьогодні, 06:00
У Києві оголошувалась повітряна тривога через БпЛА
Сьогодні, 04:15
17 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Презентація Плану перемоги та пакет допомоги від США. Головне за 16 жовтня
Вчора, 21:00
Наступ РФ на Курщині, «непрості» БпЛА окупантів, Путін узаконює «довічне правління» своїх друзів: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua