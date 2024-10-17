Мер Черкас підтвердив перехід Свято-Михайлівського собору до ПЦУ: реакція вірян

У Свято-Михайлівському соборі відбулася перша молитва українською мовою

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко засвідчив рішення парафіян про перехід Свято-Михайлівського собору до Православної церкви України. Про це повідомляє місцеве видання.

«Відповідно до рішення зборів парафії Різдва Христового Черкаської єпархії УПЦ, громада церкви вирішила одноголосно перейти до ПЦУ. Я як міський голова разом із депутатським корпусом засвідчуємо це рішення про перехід до української церкви», – сказав мер.

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Московського патріархату під час оголошення мером Черкас рішення громади про перехід до Православної церкви України.



📽Назарій Вівчарик pic.twitter.com/HLr619hAUT — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 17, 2024

Парафіяни Московського патріархату висловлювали своє обурення, однак у відповідь на це громада Черкас вигукувала: «Україна понад усе».

Згодом у Свято-Михайлівському соборі відбулася перша молитва українською мовою.

Нагадаємо, що вранці, 17 жовтня, Свято-Михайлівський собор у Черкасах перейшов до Православної церкви України, на що відразу відреагували віряни Московського патріархату. Вони зламали вхідні ворота і потрапили на територію храму.

У Черкасах прихожани УПЦ московського патріархату штурмують собор, пишуть місцеві пабліки



Вони вже зламали вхідні ворота. Також прихильники московської церкви застосовують сльозогінний газ. pic.twitter.com/xilzSd4PlJ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 17, 2024

Згодом повідомлялося, що внаслідок бійки у Свято-Михайлівському соборі є поранені: «На місці поліція та медики, до них звернулися кілька людей. До медиків звернулися кілька людей, зокрема, жінка із перебинтованою головою та чоловік, якого, за словами вірян, забризкали перцевим балончиком».

Також на штурм собору прихильниками Московського патріархату відреагував мер міста Анатолій Бондаренко.