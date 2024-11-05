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У столичній кав’ярні чоловік накинувся на дівчину через прохання спілкуватися українською (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У столичній кав’ярні чоловік накинувся на дівчину через прохання спілкуватися українською (відео)
Чоловік видер у дівчини телефон
фото: скріншот

Дівчина написала заяву у поліцію

У столичній книгарні-кав’ярні чоловік агресивно відреагував та напав на дівчину через зауваження не спілкуватися російською мовою. Інцидент трапився у кав'ярні «Сенс». Про це розповіла сама дівчина в Facebook.

За словами Катерини Косецької, інцидент стався ще 2 листопада. «У суботу ввечері 02.11.2024р я заглянула у книгарню-кав'ярню «Сенс» - на філіжанку кави, щоб насолодитись нею і компанією свідомих людей.  Не так сталося як гадалося. За сусіднім столиком почали розмовляти російською мовою, що мене дуже здивувало адже на дверях цього чудового закладу написане єдине ввічливе побажання - не послуговуватись російською. Через якийсь час я відреагувала й попрохала дотримуватись правил закладу й не спілкуватись мовою окупанта-агресора російською», – йдеться у повідомленні.

Катерина зізнається, що це її «дуже здивувало, адже на дверях цього чудового закладу написане єдине ввічливе побажання – не послуговуватись російською», тому вона попросила чоловіків дотримуватися правил закладу.

Дівчина запевняє, що зробила це люб’язно, щоб не створювати конфліктну ситуацію. Утім, чоловіки відреагували агресивно, почали насміхатися та висловлювати зневагу до української мови. «Зрештою той що сидів ближче спершу обматюкав мене, а тоді почав погрожувати моєму хлопцю. Про всяк випадок я спробувала зафіксувати це на камеру, але в той самий момент чоловік різко сильно схопив мене за ліву руку, силою вирвавши з неї телефон», – додала Катерина.

На відео, яке вона опублікувала, видно, як чоловік вихоплює в неї телефон, а та намагається забрати його.

Катерина також написала заяву у поліцію, але, за словами авторки публікації, поліціянти відпустили чоловіків, із якими в неї стався конфлікт, а також начебто «не взяли свідчення у свідків, хоч вони були готові їх надати».

 У коментарях під постом киянки думки розділилися.  Одні висловили повагу і підтримку дівчині, але були й такі, які зауважили, що Катерина порушила приватний простір чоловіків, яких почала знімати, але перед цим їх спровокувала на конфлікт.

Нагадаємо, мовний омбудсмен Тарас Кремінь заявив, що на зміну лагідній українізації прийшла наступальна. Кремінь зауважив, що наступальна українізація передбачає суворий контроль за дотриманням мовного закону в усіх без винятку сферах суспільного життя на території України.

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Теги: Київ мова скандал

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