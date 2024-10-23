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Колишній працівник ресторану погрожував адміністраторці ножем: деталі конфлікту

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Колишній працівник ресторану погрожував адміністраторці ножем: деталі конфлікту
41-річний нападник раніше працював у закладі, проте, звільнився через конфлікт з керівництвом
фото: пресслужба поліції

Поліцейські затримали хулігана, в нього вилучили речові докази – ніж та викрадені гаджети

У Києві перед судом постане чоловік за скоєння розбійного нападу в одному з ресторанів Шевченківського району. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Як уточнюють правоохоронці, інцидент стався наприкінці вересня. Вони зʼясували, що 41-річний нападник раніше працював у цьому закладі, проте, звільнився через конфлікт з керівництвом.

Колишній працівник ресторану погрожував адміністраторці ножем: деталі конфлікту фото 1

Ввечері він прийшов до ресторану та почав сваритися з адміністраторкою. Спочатку чоловік погрожував дівчині ножем, а після цього забрав два мобільні телефони та втік.

Поліцейські затримали хулігана, в нього вилучили речові докази – ніж та викрадені гаджети. На час слідства порушник перебував під вартою, тепер йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що невідомий зловмисник проник до припаркованого автомобіля військовослужбовця ЗСУ. Розбивши вікно дверей пікапа, злочинець викрав цінне військове обладнання, серед якого була сучасна радіоелектронна боротьба (РЕБ) станція, а також тактичне спорядження та інші особисті речі військового.

Теги: чоловік злочинець порушник конфлікт напад

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