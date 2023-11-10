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На Київщині працює ППО

Діана Гасюк
glavcom.ua
На Київщині працює ППО
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Жителям «почервонілих» областей слід негайно перейти в укриття

У ніч проти 10 листопада у Київській області заявили про роботу українських сил протиповітряної оборони по ворожому безпілотнику. Про це повідомляє Київська ОВА.

«У повітряному просторі зафіксовано БПЛА. Сили ППО працюють за цілями. Перебувайте в укриттях та в інших безпечних місцях під час сигналу повітряної тривоги», – йдеться у повідомленні.

Жителів регіону також закликали дотримуватись інформаційної тиші – не фіксувати і не викладати в мережу роботу наших захисників.

Раніше повідомлялося, що уночі 9 листопада на Троєщині пролунав вибух. Про це написали кілька місцевих телеграм-каналів.

За попередньою інформацією, в одній з квартир на вулиці Милославській вибухнув інвертор.

Нагадаємо, 9 листопада, у тимчасово окупованому Севастополі пролунав вибух. У центрі міста чути сирени швидкої допомоги.

Гауляйтер окупованого Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що нещодавно над морем на зовнішньому рейді російські військові нібито знищили повітряну ціль. При цьому сигнал повітряної тривоги у Севастополі не було оголошено

Теги: вибух військові Київщина

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