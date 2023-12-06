Британія ввела санкції проти організацій, які підтримують Путіна

Запроваджені обмеження щодо більш як 30 організацій, які підтримують військові дії РФ в Україні

Британія наклала санкції на підприємства з Білорусі, Китаю, Сербії, Туреччини, ОАЕ та Узбекистану

Сьогодні, 6 грудня, уряд Великої Британії оголосив про нові санкції, спрямовані проти людей та груп, які забезпечують та фінансують експорт військового обладнання в РФ. Про це повідомляється на сайті уряду.

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До списку санкцій увійшли підприємства в Білорусі, Китаї, Сербії, Туреччині, ОАЕ та Узбекистані, які продовжують підтримувати незаконне вторгнення Росії в Україну.

«Включивши організації, які працюють у Китаї, Сербії та Узбекистані, Великобританія в даний час вжила заходів проти більш ніж 30 організацій третіх країн, які підтримують військові зусилля Росії. Це сигналізує про нетерпимість Великобританії до тих, хто сприяє незаконній війні Росії, де б вони не знаходилися», – зазначається у повідомленні.

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До списку з 46 нових санкцій також увійшли російські виробники зброї та імпортери військової продукції також, а також три суб'єкти, що підтримують мережу групи «Вагнера», і чотири оператори суден так званого "тіньового флоту", що використовуються Росією для пом'якшення удару санкцій, пов'язаних з нафтою.

Нагадаємо, Росія та Іран підписали декларацію, у якій пообіцяли разом протидіяти накладеним на обидві країни західним санкціям, які вони називають «незаконними».