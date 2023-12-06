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Британія ввела санкції проти організацій, які підтримують Путіна

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британія ввела санкції проти організацій, які підтримують Путіна
Запроваджені обмеження щодо більш як 30 організацій, які підтримують військові дії РФ в Україні
фото з відкритих джерел

Британія наклала санкції на підприємства з Білорусі, Китаю, Сербії, Туреччини, ОАЕ та Узбекистану

Сьогодні, 6 грудня, уряд Великої Британії оголосив про нові санкції, спрямовані проти людей та груп, які забезпечують та фінансують  експорт військового обладнання в РФ. Про це повідомляється на сайті уряду.

До списку санкцій увійшли підприємства в Білорусі, Китаї, Сербії, Туреччині, ОАЕ та Узбекистані, які продовжують підтримувати незаконне вторгнення Росії в Україну.

«Включивши організації, які працюють у Китаї, Сербії та Узбекистані, Великобританія в даний час вжила заходів проти більш ніж 30 організацій третіх країн, які підтримують військові зусилля Росії. Це сигналізує про нетерпимість Великобританії до тих, хто сприяє незаконній війні Росії, де б вони не знаходилися», – зазначається у повідомленні.

До списку з 46 нових санкцій також увійшли російські виробники зброї та імпортери військової продукції також, а також три суб'єкти, що підтримують мережу групи «Вагнера», і чотири оператори суден так званого "тіньового флоту", що використовуються Росією для пом'якшення удару санкцій, пов'язаних з нафтою.

Нагадаємо, Росія та Іран підписали декларацію, у якій пообіцяли разом протидіяти накладеним на обидві країни західним санкціям, які вони називають «незаконними».

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Теги: санкції експорт військові Велика Британія путін

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