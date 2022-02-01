На столичній Оболоні невідомі до півсмерті побили жінок: деталі нападів

У поліції підтвердили факти нападів

У Києві на Оболоні невідомі напали на жінок та дуже сильно їх побили. Інформація про постраждалих двох літніх жінок з'явилася 31 січня, повідомляє Телеграм-канал dtp.kiev.ua.

У поліції виданню «Сьогодні» офіційно підтвердили факти нападів.

Син однієї з жертв Микола Захарченко припускає, що напад скоїла група людей. Він додав, що його мама наразі не може розповісти про те, що сталося, бо перебуває у важкому стані.

«Близько 7 ранку моя мама йшла на роботу і була побита. Я припускаю, що її побила група. Такий висновок ми зробили, побачивши сліди від ударів – у неї гематоми на всій голові, наносилися удари по вухах. У мами в двох місцях зламана щелепа , є зміщення і дуже великий набряк. Поки що мама не може розповісти, скільки людей її били. Усі її речі на місці – гаманець із грошима, банківські картки», – розповів син потерпілої Микола Захарченко.

За словами Миколи, одразу після побиття його матері, з'явилася інформація про ще одну жертву. Жінка також перебуває у важкому стані.

«Я так розумію, її рідних досі не знайшли. Дуже хочу, щоб нападників швидше знайшли й більше від цієї звірини ніхто не постраждав. Я не розумію, як можна бити жінок. Літніх жінок. Мамі 61 рік», – додав Захарченко.

Речниця поліції Оболонського району Києва Діана Шутько розповіла, що обидва випадки слідство кваліфікувало як нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Наразі нападників шукають.

Як повідомляла поліція Києва, два молодики на проспекті Перемоги зупинили перехожого, жорстоко побили і відібрали всі матеріальні цінності.

Згодом стало відомо, що жертвою нападників і грабежу на проспекті Перемоги в Києві став відомий журналіст, редактор, радіоведучий, телеведучий, актор, медіа-експерт Андрій Куликов.