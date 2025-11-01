Головна Скотч Життя
Леся Нікітюк похрестила сина і розсекретила його ім'я

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Леся Нікітюк розповіла, що в родині ласкаво називають сина Осик
фото: instagram.com/lesia_nikituk

Щасливі батьки показали фото з таїнства

Українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк похрестила чотиримісячного сина від нареченого, військового Дмитра Бабчука. Як інформує «Главком», про це знаменитість оголосила у своєму Instagram.

Ведуча опублікувала фото, яке було зроблене перед початком таїнства, та повідомила, що днями її синочка похрестили. За словами зірки, для їхньої родини це справді особлива подія, до якої вони довго готувалися. Таїнство хрещення відбулося в Михайлівському Золотоверхому соборі.

Леся Нікітюк похрестила сина і розсекретила його ім'я фото 1

«Днями в нашій родині відбулося світле свято. Ми похрестили сина. Ми дуже готувалися до цієї події, бо особисто для мене це велике таїнство і відповідальність», – поділилась знаменитість.

Тим часом Дмитро Бабчук опублікував фото з таїнства, де зображений із Лесею Нікітюк та сином. Також наречений ведучої нарешті розсекретив, як вони назвали синочка. Закохані дали хлопчику ім'я Оскар.

Леся Нікітюк похрестила сина і розсекретила його ім'я фото 2

«До 7-го коліна, всіх чоловіків в моїй родині називали лише двома іменами, Михайло і Дмитро. Прадід – Михайло, дід – Дмитро, батько – Михайло, я – Дмитро, відповідно сина я назвав Оскар. Тому прошу вітати поважного козака – Бабчук Оскар Дмитрович», – поділився коханий знаменитості.

Пізніше Леся Нікітюк додала, що в родині ласкаво називають сина Осик. При хрещенні він отримав ще одне ім’я, яке тримають у секреті.

«Ми похрестили малого і дали йому ще одне імʼя, яке знаємо тільки ми і його хрещені, яких ми дуже любим, поважаєм і тішимось, що в малого буде на кого рівнятись», – написала ведуча.

Раніше повідомлялося, що українська телеведуча Леся Нікітюк стала мамою. Зірка шоу «Le Маршрутка» народила сина.

Напередодні Нікітюк вперше опублікувала фото, на якому видно її вагітний живіт. В інтерв’ю «Kлац media» зірка розповіла, що дізналась про вагітність за кілька хвилин до виходу на знімальний майданчик. 

«Я зробила чотири тести поспіль – і всі виявилися позитивними. А вже за кілька хвилин потрібно було виходити на знімальний майданчик. Камери напоготові, вся команда в очікуванні, а я з очима як у сови. Від несподіванки. І якраз мала знімати сцену, де моя героїня дуже-дуже здивована. Підходить режисер, дивиться на мене і замість вказівок просто каже: «Чудово. Саме та емоція, яка потрібна», – розповіла вона.

Теги: Леся Нікітюк телеведуча свято батьки хрещення

Леся Нікітюк похрестила сина і розсекретила його ім'я
