На Банковій рідні загиблих бійців протестують проти референдуму Зеленського (фото, відео)



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Учасники акції розмістили на сходах біля входу в АП фото своїх загиблих на війні на Донбасі рідних та поклали квіти

Від Зеленського вимагають «не проводити референдум щодо капітуляції перед окупантом»

Дружини воїнів російсько-української війни біля Адміністрації президента у Києві 23 травня вимагають від президента Володимира Зеленського «не проводити референдум щодо капітуляції перед окупантом».

Учасники акції розмістили на сходах біля входу в АП фото своїх загиблих на війні на Донбасі рідних та поклали квіти. Також портрети своїх чоловіків жінки тримають в руках.

Нагадаємо, 22 травня біля будівлі Адміністрації президента у Києві проходив одиночний пікет дружини вбитого на Донбасі українського військового.

Раніше глава Адміністрації президента України Володимира Зеленського Андрій Богдан заявив, що влада розглядає винесення на всенародний референдум питання про укладення мирних домовленостей з РФ.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій вважає, що новий президент Володимир Зеленський шукає шляхи капітуляції перед країною-агресором. Зокрема, Парубій розкритикував ініціативу Зеленського провести референдум щодо мирних домовленостей з Росією.

П’ятий президент України Петро Порошенко вважає, що ідея проведення референдуму в Україні щодо миру з Росією - це або невдалий експромт команди Володимира Зеленського, або свідомий крок, який загрожує суверенітету країни.

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з громадськими активістами 23 травня заявив, що винесення питання про укладення мирних домовленостей із Росією на референдум не має законодавчої ініціативи – це спосіб з’ясувати думку суспільства.