Кремль оприлюднив дивне привітання Путіна

Під час промови Путін кілька разів переривається через першіння в горлі

У мережі з’явився невдалий дубль привітання Путіна з 8 Березня, але згодом відео видалили з офіційних платформ

Президент РФ Володимир Путін відчув себе зле під час запису привітання з Міжнародним жіночим днем. Диктатор довго прокашлювався і попросив перезаписати ролик, але робоча версія відеопривітання з невдалим дублем була поширена в мережі. Російські пропагандисти не вірять у випадковість та заявляють про «бунт» у Кремлі. Як інформує «Главком», про це пише Astra.

Як випливає з відео, під час промови Путін кілька разів переривається через першіння в горлі. Протягом приблизно пів хвилини російський лідер неодноразово відкашлюється. У середині відео він звертається до знімальної групи з проханням повторити фразу.

👀 У мережі з’явилося нередаговане відео з привітанням Путіна до 8 березня, яке випадково опублікував Кремль



На записі помітно, що під час зйомки диктатору стало зле.



Згодом ролик швидко видалили з усіх платформ, а ЗМІ, які встигли поширити початкову версію, прибрали відео.… pic.twitter.com/RxAilCy6IU — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) March 8, 2026

«Давайте ще раз скажу, тому що першило (в горлі, – ред.), – каже Путін.

Після того, як ролик почав поширюватися в інтернеті, його видалили з офіційних платформ, а також із деяких медіа, які встигли опублікувати початкову версію відео.

У Nexta переконані, що пропагандисти підставили Путіна, випадково «зливши» невідредаговане відео з привітанням.

«Вони швидко вирізали його та викинули чисту версію… але оригінал вже вибухнув усюди. Автогол року!», – зазначили у виданні.

Інцидент прокоментував радник міністра оборони України Сергій Стерненко та оприлюднив скрін російського пропагандиста Лева Вершиніна.

«Російські пропагандисти не вірять у випадковість та заявляють про «бунт», – написав Стерненко.

Раніше російський диктатор Володимир Путін потрапив у незручну ситуацію під час публічного виступу в Ашхабаді через вимкнений мікрофон.

Також російський диктатор Володимир Путін направив телеграму зі співчуттями керівництву Ірану у зв'язку із загибеллю Верховного лідера аятоли Алі Хаменеї. У своєму зверненні він заявив, що ліквідація іранського лідера – цинічний акт, який суперечить будь-яким нормам моралі та права.