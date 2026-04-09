Чоловік Полякової розповів, що його вразило вдома в Ірини Білик

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Вадим Буряковський висловився про Ірину Білик
Бізнесмен поділився історіями знайомств з українськими співачками

Чоловік співачки Олі Полякової Вадим Буряковський не є поціновувачем української естради. Однак свого часу його вразили одна з українських артисток – Ірина Білик. Після знайомства зі співачкою, Буряковський змінив думку про неї. Про це бізнесмен висловився в інтерв’ю Дмитру Гордону, пише «Главком».

Вадим Буряковський розповів про своє знайомство з народною артисткою Іриною Білик та висловився про своє ставлення до неї. За словами Вадима Буряковського, він не є прихильником української музики, тож раніше творчість Ірини Білик його особливо не цікавила. Проте його думка про співачку змінилася після зустрічі із нею.

«Я не був її поціновувачем її творчості. Я українську естраду не любив. А коли я з Олею почав спілкуватися, ми потрапили до неї додому. Й ось це спілкування, просте людське мене вразило в Іри. Я часто був на заходах, де вона виступала. Оля сказала, що вона виросла на піснях Іри. Я трохи на інших виріс», – розповів Буряковський.

Вадим Буряковський висловився про Ірину Білик, Наталю Могилевську та Тіну Кароль
Також бізнесмен розповів про знайомство зі співачкою Наталією Могилевською. За словами Вадима Буряковського, він має спільних знайомих із нею, з якими він свого часу радів за Могилевську через її успіхи в кар’єрі. «Так сталося, що вона родичка моїх друзів, партнерів, і ми за неї дуже раділи, бо вона сама зробила цей шлях, увесь цей образ на «Слов’янському базарі». Я її буквально через пару днів побачив – вона ж ще була дівчиною. Вона ще була юною. За Наталю я радий», – сказав він.

У розмові Вадим Буряковский згадав й про те, як він дізнався про Тіну Кароль від її експродюсера Олега Чорного, з яким вона розійшлася зі скандалом. На думку бізнесмена Олег Чорний не гідно вчинив із Тіною Кароль. «Він фактично експлуатував Тіну, але водночас, маючи з нею тривалі стосунки, він не зміг гідно вийти із цієї ситуації. Я розумію, що десь, можливо, було зачеплено гордість, усе таке. Але слухай, молода дівчина, ти дорослий чоловік, ти маєш ставитися до цього з гідністю, по-чоловічому. Він вчинив негарно».

Вадим Буряковський дав інтерв'ю Дмитру Гордону, де висловився про українських співачок
фото: Дмитро Гордон/YouTube

Нагадаємо, співачка Оля Полякова перервала інтерв’ю свого чоловіка Вадима Буряковського в журналіста Дмитра Гордона. Зірка зателефонувала своєму чоловіку та жартома попередила його, що він більше не вийде з дому після попереднього інтерв’ю Гордону. Співачка пожартувала, що вона не розуміє, як її чоловік вийшов із дому, адже вона «закрила його і зламала йому ноги» після його недавнього інтерв'ю.

До слова, Вадим Буряковський розповів, як Оля Полякова врятувала йому життя. Чоловіку співачки стало зле і він втратив свідомість. Прийшовши до тями, Буряковський покликав рідних та повідомив, що йому зле. Він планував лягти відпочивати, однак Оля Полякова наполягла на тому, що необхідно їхати до лікарні. 

Читайте також

Іво Бобул був здивований заявою Лілії Сандулеси про вимушений аборт
«Не хочу бачити, чути і знати». Іво Бобул відхрестився від Лілії Сандулеси
12 березня, 12:22
Покарати Лаврухіна за його вчинок неможливо, оскільки УФГ немає засобів впливу на тренерський склад
Тренер збірної України почав працювати у Білорусі
14 березня, 19:32
Обвинувачений залишив машину з вибухівкою біля кафе
На Одещині суд виніс вирок співучаснику теракту, який переховувався від правосуддя 10 років
22 березня, 16:15
Анна Завальська звинуватила Катерину Реп’яхову у скандалі на концерті Віктора Павліка
Скандал після концерту Віктора Павліка набирає обертів: свідки звинувачують дружину артиста
23 березня, 13:53
Ірина Білик втрутилася у скандал із концертом Павліка
Скандал навколо концерту Віктора Павліка. Ірина Білик послалася на Біблію і всіх розсудила
25 березня, 21:49
Помер актор легендарного «Маски-шоу» Володимир Комаров
В Одесі відбулося прощання з актором «Маски-шоу» Володимиром Комаровим (фото)
1 квiтня, 18:15
Олександр Будько
Герой «Холостяка» розійшовся з дівчиною та назвав причину розриву (фото)
3 квiтня, 18:19
Ірина Федишин показалася в елегантному вбранні та назвала його ціну
Ірина Федишин назвала вартість свого вбрання (фото)
6 квiтня, 17:43
Девід Аксель та Олена Мозгова перебувають у шлюбі
Співак Девід Аксельрод розповів, як родина Олени Мозгової поставилася до камінг-ауту її доньки
Вчора, 18:43

Українські війська вперше в історії повністю зруйнували міст за допомогою безпілотників (відео)
Сьогодні, 09:24
В Україні місцями невеликий дощ, туман та мокрий сніг: погода на 9 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
УЄФА вшановуватиме Луческу перед кожним поєдинком єврокубків
Вчора, 16:42
Абрамовіч заснував новий благодійний фонд на гроші з продажу «Челсі» – ЗМІ
Вчора, 14:30
Зібрали докази: «Динамо» приєдналося до невдоволених суддівством клубів Прем'єр-ліги
Вчора, 10:55
Місячна місія: астронавти почули моторошні звуки на зворотному боці Місяця
Вчора, 08:29

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
