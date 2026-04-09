Чоловік Полякової розповів, що його вразило вдома в Ірини Білик
Бізнесмен поділився історіями знайомств з українськими співачками
Чоловік співачки Олі Полякової Вадим Буряковський не є поціновувачем української естради. Однак свого часу його вразили одна з українських артисток – Ірина Білик. Після знайомства зі співачкою, Буряковський змінив думку про неї. Про це бізнесмен висловився в інтерв’ю Дмитру Гордону, пише «Главком».
Вадим Бурковський розповів про своє знайомство з народною арстикою Іриною Білик та висловився про своє ставлення до неї. За словами Вадима Буряковського, він не є прихильником української музики, тож раніше творчість Ірини Білик його особливо не цікавила. Проте його думка про співачку змінилася після зустрічі із нею.
«Я не був її поціновувачем її творчості. Я українську естраду не любив. А коли я з Олею почав спілкуватися, ми потрапили до неї додому. Й ось це спілкування, просте людське мене вразило в Іри. Я часто був на заходах, де вона виступала. Оля сказала, що вона виросла на піснях Іри. Я трохи на інших виріс», – розповів Буряковський.
Також бізнесмен розповів про знайомство зі співачкою Наталією Могилевською. За словами Вадима Буряковського, він має спільних знайомих із нею, з якими він свого часу радів за Могилевську через її успіхи в кар’єрі. «Так сталося, що вона родичка моїх друзів, партнерів, і ми за неї дуже раділи, бо вона сама зробила цей шлях, увесь цей образ на «Слов’янському базарі». Я її буквально через пару днів побачив – вона ж ще була дівчиною. Вона ще була юною. За Наталю я радий», – сказав він.
У розмові Вадим Буряковский згадав й про те, як він дізнався про Тіну Кароль від її експродюсера Олега Чорного, з яким вона розійшлася зі скандалом. На думку бізнесмена Олег Чорний не гідно вчинив із Тіною Кароль. «Він фактично експлуатував Тіну, але водночас, маючи з нею тривалі стосунки, він не зміг гідно вийти із цієї ситуації. Я розумію, що десь, можливо, було зачеплено гордість, усе таке. Але слухай, молода дівчина, ти дорослий чоловік, ти маєш ставитися до цього з гідністю, по-чоловічому. Він вчинив негарно».
Нагадаємо, співачка Оля Полякова перервала інтерв’ю свого чоловіка Вадима Буряковського в журналіста Дмитра Гордона. Зірка зателефонувала своєму чоловіку та жартома попередила його, що він більше не вийде з дому після попереднього інтерв’ю Гордону. Співачка пожартувала, що вона не розуміє, як її чоловік вийшов із дому, адже вона «закрила його і зламала йому ноги» після його недавнього інтерв'ю.
До слова, Вадим Буряковський розповів, як Оля Полякова врятувала йому життя. Чоловіку співачки стало зле і він втратив свідомість. Прийшовши до тями, Буряковський покликав рідних та повідомив, що йому зле. Він планував лягти відпочивати, однак Оля Полякова наполягла на тому, що необхідно їхати до лікарні.
Коментарі — 0