На Білоцерківщині дівчина впала у восьмиметрову шахту водонасосної станції

Ірина Міллер
Щоб дістатися до дитини, рятувальникам знадобилося спеціальне рятувальне спорядження
фото: ДСНС Київщини

Як виявилося, компанія підлітків обрала територію закинутої станції для святкування дня народження

Рятувальники Білоцерківського району визволили 15-річну дівчину, яка провалилася у глибоку шахту на території закинутої водонасосної станції. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу ДСНС Київщини.

Інцидент стався увечері 30 березня. О 19:30 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на території недіючого об’єкта людина потребує термінової допомоги.

Прибувши на місце, надзвичайники з’ясували, що дівчина 2009 року народження перебуває на дні шахти на глибині близько 8 метрів. Дитина знаходилася у воді та смітті.

За допомогою спеціального рятувального спорядження бійці ДСНС підняли постраждалу на поверхню та передали медикам екстреної допомоги. Окрім отриманих травм, дівчина зазнала сильного переохолодження.

фото: ДСНС Київщини

Як з’ясувалося пізніше, компанія підлітків обрала територію закинутої станції для святкування дня народження.  

Рятувальники вкотре закликають батьків контролювати дозвілля дітей та пояснювати їм ризики перебування на закинутих об’єктах. Подібні локації становлять реальну загрозу для життя, а перебування там може призвести до незворотних наслідків. 

Небезпечні розваги підлітків на Київщині все частіше призводять до серйозних травмувань. Так, нещодавно у Бородянці 13-річний хлопець отримав важке ураження струмом на залізниці. За попередніми даними поліції області, підліток заліз на дах електропотяга сполученням «Тетерів – Святошино» поблизу станції, де отримав удар током і впав на землю. Наразі він перебуває у лікарні під наглядом медиків.

Теги: Київщина ДСНС діти травма

