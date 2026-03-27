На полі під Бучею знайдено артснаряд часів Другої світової війни (фото)

Знахідка виявилася артснарядом калібру 122 мм часів Другої світової війни

На Київщині під час весняних польових робіт виявили артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Про це повідомили у Головному мобільному рятувальному центрі швидкого реагування ДСНС України, інформує «Главком».

Інцидент стався поблизу села Андріївка Бучанського району, де під час робіт у полі знайшли вибухонебезпечний предмет. На місце оперативно прибув піротехнічний розрахунок Головного мобільного рятувального центру швидкого реагування.

Піротехніки вилучили снаряд і транспортували його на спеціально визначений майданчик фото: Головний мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України

Фахівці обстежили знахідку та встановили, що це артилерійський снаряд калібру 122 мм часів Другої світової війни. Боєприпас вилучили, транспортували на спеціально визначений майданчик і знищили шляхом контрольованого підриву з дотриманням усіх заходів безпеки.

Транспортування артснаряда фото: Головний мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України

Рятувальники нагадують, що у разі виявлення підозрілих предметів не можна їх торкатися або переміщувати – необхідно негайно телефонувати за номером 101.

