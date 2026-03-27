На полі під Бучею знайдено артснаряд часів Другої світової війни (фото)

Ірина Міллер
Інцидент стався поблизу села Андріївка Бучанського району
фото: Головний мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України﻿

Знахідка виявилася артснарядом калібру 122 мм часів Другої світової війни

На Київщині під час весняних польових робіт виявили артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Про це повідомили у Головному мобільному рятувальному центрі швидкого реагування ДСНС України, інформує «Главком».

Інцидент стався поблизу села Андріївка Бучанського району, де під час робіт у полі знайшли вибухонебезпечний предмет. На місце оперативно прибув піротехнічний розрахунок Головного мобільного рятувального центру швидкого реагування.

Піротехніки вилучили снаряд і транспортували його на спеціально визначений майданчик
фото: Головний мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України

Фахівці обстежили знахідку та встановили, що це артилерійський снаряд калібру 122 мм часів Другої світової війни. Боєприпас вилучили, транспортували на спеціально визначений майданчик і знищили шляхом контрольованого підриву з дотриманням усіх заходів безпеки.

Транспортування артснаряда
фото: Головний мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України

Рятувальники нагадують, що у разі виявлення підозрілих предметів не можна їх торкатися або переміщувати – необхідно негайно телефонувати за номером 101.

Нагадаємо, у Броварах на території гаражного кооперативу знайшли снаряд часів Другої світової війни. Небезпечну знахідку виявили під час огляду території одного з місцевих гаражних кооперативів. На місце викликали фахівців ДСНС та поліції. Спеціалісти оперативно провели всі необхідні дії для безпечного вилучення та знешкодження боєприпасу.

На Київщині піротехніки вилучили артилерійський снаряд часів Другої світової війни. У селі Карпилівка, що на Київщині, фермер під час роботи в полі натрапив на вибухонебезпечний предмет та повідомив про знахідку до служби порятунку.

Читайте також

Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київщина: графіки відключення світла 28 лютого 2026 року
27 лютого, 21:59
Затримання членів угруповання, які діяли під виглядом «спадкових ясновидиць»
Викрито групу «ясновидиць», які ошукали родини військових на понад мільйон гривень
3 березня, 11:36
Військовослужбовцю повідомили про підозру у заволодінні військовим майном із зловживанням службовим становищем в умовах воєнного стану
Командир взводу привласнив техніку, яка мала захищати небо Київщини: деталі від ДБР
3 березня, 12:41
Білий лелека є символом дому та родини, а його поява у небі сприймається як тихе сповіщення про настання весни
До Чорнобиля повертаються лелеки: птахи долають по 10 тис. км
10 березня, 09:15
Наслідки обстрілу Київщини, 14 березня 2026 року
Зеленський назвав головну мішень нічного удару по Україні
14 березня, 09:50
Наслідок спалювання сухої трави у вітряну погоду
На Вишгородщині подружжя спалило господарчу будівлю, прибираючи в садку
16 березня, 11:38
Російському окупанту було повідомлено про підозру, йому інкримінували жорстоке поводження з цивільним населенням, вчинене групою осіб
Справу російського морпіха, який катував жителя Київщини, передано до суду
19 березня, 09:09
Виснажений вожак здичавілого стада корів намагається більше лежати
Дикі закони Чорнобиля: на головного бика здичавілого стада напав великий хижак
24 березня, 11:24
Поліцейські встановлюють обставини події
У Білій Церкві вибухнув сміттєвий бак, постраждала 11-річна дитина
25 березня, 23:23

У Боярці через загоряння сухостою спалахнула СТО (фото)
На полі під Бучею знайдено артснаряд часів Другої світової війни (фото)
Шахрайство з грошима на закупівлю дронів: у Києві перед судом постане 54-річна жінка
Кличко за рік збільшив свої доходи вп’ятеро: декларація
Продавав «інвалідність» через OLX за $9 тис.: у Києві затримано ділка з гранатою
У Києві викрито пару, яка підозрюється у збуті дитячої порнографії з донькою
Новини

Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
Сьогодні, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
Сьогодні, 08:06
В Україні без опадів: погода на 27 березня
Сьогодні, 05:59
Швеція оприлюднила основний склад на матч проти збірної України
Вчора, 20:54
Збірна України оголосила стартовий склад на матч проти Швеції
Вчора, 20:22
Зеленський звернувся до Саміту лідерів у Гельсінкі і розповів про внесок України в безпеку на Близькому Сході
Вчора, 14:17

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
