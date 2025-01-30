На будівництво шкільних укриттів у Києві буде спрямовано додаткові 1,5 млрд грн

Для фінансування робіт із будівництва укриттів у закладах освіти на 2025 рік передбачено 391,1 млн грн

Київрада ухвалила необхідні зміни до Програми розвитку міста Києва на 2024-2026 роки в частині цього року

На будівництво споруд подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційних укриттів у закладах освіти столиці додатково спрямують 1,5 млрд грн. Відповідні зміни до Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2024-2026 роки в частині цього року ухвалили депутати на засіданні Київради. Про це повідомила директорка Департамент економіки та інвестицій КМДА Наталія Мельник.

Для фінансування робіт із будівництва укриттів у закладах освіти на 2025 рік було передбачено 391,1 млн грн. За рахунок додаткових коштів цього року планують завершити роботи на низці таких об’єктів.

Крім того, на 2025 рік Програмою економічного і соціального розвитку міста Києва на 2024-2026 роки на капітальні ремонти укриттів передбачено загалом 831,6 млн грн. Із них: у закладах освіти – 570,9 млн грн, на об’єктах житлово-комунального господарства – 209,5 млн грн, в інших галузях соціальної сфери – 51,2 млн грн.

Нагадаємо, поліцейські викрили організовану злочинну групу на чолі з посадовцями КМДА, які привласнили 2,2 млн грн на ремонті ліцею та шкільних укриттів. Серед фігурантів – заступник директора та начальник відділу одного з Департаментів КМДА, заступник директора спеціалізованого навчального закладу, а також очільник будівельної компанії та його підлеглі. Членам організованої групи повідомлено про підозри, їм інкримінують заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

Також у Вишгородському районі на Київщині директор підприємства разом із підрядником підробили акти щодо обсягів і вартості ремонтних робіт укриття, завдавши громаді збитків на майже 200 тис. грн. За скоєне обвинуваченому загрожує до восьми років ув’язнення.

До слова, у Києві повідомлено про підозру провідній інженерці Київської міської клінічної лікарні №12, дії якої завдали збитків бюджету столиці у розмірі 230 тис. грн. Органами прокуратури вдалося встановити, що з одним із товариств у 2023 році було укладено договір на виготовлення проєктно-кошторисної документації для капітального ремонту укриття у лікарні. Висновком економічної експертизи встановлено, що виконавець проєкту завищив вартість робіт з його виготовлення на понад 230 тис. грн, внаслідок чого бюджету столиці завдано збитків на вказану суму.