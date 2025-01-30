Головна Київ Новини
search button user button menu button

На будівництво шкільних укриттів у Києві буде спрямовано додаткові 1,5 млрд грн

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На будівництво шкільних укриттів у Києві буде спрямовано додаткові 1,5 млрд грн
Для фінансування робіт із будівництва укриттів у закладах освіти на 2025 рік передбачено 391,1 млн грн
фото: Анна Сергієць, Суспільне

Київрада ухвалила необхідні зміни до Програми розвитку міста Києва на 2024-2026 роки в частині цього року 

На будівництво споруд подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційних укриттів у закладах освіти столиці додатково спрямують 1,5 млрд грн. Відповідні зміни до Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2024-2026 роки в частині цього року ухвалили депутати на засіданні Київради. Про це повідомила директорка Департамент економіки та інвестицій КМДА Наталія Мельник.

Для фінансування робіт із будівництва укриттів у закладах освіти на 2025 рік було передбачено 391,1 млн грн. За рахунок додаткових коштів цього року планують завершити роботи на низці таких об’єктів.

Крім того, на 2025 рік Програмою економічного і соціального розвитку міста Києва на 2024-2026 роки на капітальні ремонти укриттів передбачено загалом 831,6 млн грн. Із них: у закладах освіти – 570,9 млн грн, на об’єктах житлово-комунального господарства – 209,5 млн грн, в інших галузях соціальної сфери – 51,2 млн грн. 

Нагадаємо, поліцейські викрили організовану злочинну групу на чолі з посадовцями КМДА, які привласнили 2,2 млн грн на ремонті ліцею та шкільних укриттів. Серед фігурантів – заступник директора та начальник відділу одного з Департаментів КМДА, заступник директора спеціалізованого навчального закладу, а також очільник будівельної компанії та його підлеглі. Членам організованої групи повідомлено про підозри, їм інкримінують заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

Також у Вишгородському районі на Київщині директор підприємства разом із підрядником підробили акти щодо обсягів і вартості ремонтних робіт укриттязавдавши громаді збитків на майже 200 тис. грн. За скоєне обвинуваченому загрожує до восьми років ув’язнення.  

До слова, у Києві повідомлено про підозру провідній інженерці Київської міської клінічної лікарні №12, дії якої завдали збитків бюджету столиці у розмірі 230 тис. грн. Органами прокуратури вдалося встановити, що з одним із товариств у 2023 році було укладено договір на виготовлення проєктно-кошторисної документації для капітального ремонту укриття у лікарні. Висновком економічної експертизи встановлено, що виконавець проєкту завищив вартість робіт з його виготовлення на понад 230 тис. грн, внаслідок чого бюджету столиці завдано збитків на вказану суму. 

Теги: фінансування укриття будівництво школа Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

НКРЕКП підвищила з 1 січня 2025 року тариф «Укренерго» на передачу електроенергії майже на 30%
Державні монополії мають боротися з корупцією, а не підвищувати тарифи на свої послуги – директор GMK Center
31 грудня, 2024, 16:00
Наслідки влучання ворожого «Шахеда» у столиці
«Шахед» майже влучив в Офіс президента: Безугла розповіла деталі про ранкову атаку
1 сiчня, 18:06
КМДА наголошує, що рух транспорту на розі вулиць Жилянської та Симона Петлюри уже відновлений
У Києві біля залізничного вокзалу прорвало тепломережу: рух транспорту перекрито
9 сiчня, 20:34
Національний ботанічний сад входить до природно-заповідного фонду України
Земельний скандал. Керівництво ботсаду Гришка заперечує висновки Держаудитслужби
13 сiчня, 14:40
У Києві проходять зйомки військового фільму
Кадри зі знімального майданчика у столиці обурили киян
13 сiчня, 12:39
22 січня 2025 року з 08:00 до 17:00 в Ірпені по вулиці В.Стуса, 56, буде тимчасово обмежено рух транспортних засобів
В Ірпені тимчасово обмежено рух транспорту на одній із вулиць
21 сiчня, 08:10
Виставка «Марія Примаченко. Невідоме»
Куди сходити у Києві на вихідних 25-26 січня: перелік культурних подій
24 сiчня, 14:01
Тривогу було оголошено через атаку дронів
Повітряна тривога в Києві тривала більше години
23 сiчня, 07:50
Будівництво колумбарної стіни на території Лісового кладовища розпочалось у 2019 році
Розтрата на благоустрої Лісового кладовища. Перед судом постане ексдиректор ритуальної служби
27 сiчня, 12:04

Новини

Київська міська рада закликала уряд зберегти Київську фортецю
Київська міська рада закликала уряд зберегти Київську фортецю
На будівництво шкільних укриттів у Києві буде спрямовано додаткові 1,5 млрд грн
На будівництво шкільних укриттів у Києві буде спрямовано додаткові 1,5 млрд грн
Київрада просить Раду розширити можливості фінансування потреб Сил оборони та безпеки України
Київрада просить Раду розширити можливості фінансування потреб Сил оборони та безпеки України
Кличко бідкається, що новий глава КМДА деморалізує його команду
Кличко бідкається, що новий глава КМДА деморалізує його команду
У Києві затверджено заходи щодо проведення загальнонаціональної хвилини мовчання
У Києві затверджено заходи щодо проведення загальнонаціональної хвилини мовчання
Автобуси, що курсують до Центрального вокзалу, 31 січня змінять маршрут
Автобуси, що курсують до Центрального вокзалу, 31 січня змінять маршрут

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
156K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 січня: ситуація на фронті
54K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 січня 2025
28K
Авіакатастрофа у Вашингтоні. Федерація фігурного катання підтвердила присутність спортсменів на борту
18K
Рюкзак, набитий готівкою. З'явилися нові деталі у справі заступника комбрига
17K
Цьогоріч українцям доведеться платити за в’їзд до Польщі
15K
Туреччина закриває тисячі готелів

Новини

Війна за Агенцію оборонних закупівель. Безрукова знову повернулася на посаду (документ)
Сьогодні, 11:14
Хмарно з проясненнями, туман: прогноз погоди на 30 січня
Сьогодні, 06:00
У Сумах шахед влучив у житловий будинок, БпЛА атакували Брянську область: головне за ніч
Сьогодні, 05:54
30 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
«Переворот» у столиці, США скасували заморожування програм допомоги. Головне за 29 січня
Вчора, 21:00
Дрони атакували стратегічні об'єкти в Росії, на Алясці розбився винищувач F-35: головне за ніч
Вчора, 05:58

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua