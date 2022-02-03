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    На Дарниці курсуватиме тимчасовий трамвай оновленою ділянкою (схема)

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    Трамвай № 33А курсуватиме маршрутом: Вулиця Павла Усенка (Дарницьке ТРЕД) &ndash; Дарницький вагоноремонтний завод - На Дарниці курсуватиме тимчасовий трамвай оновленою ділянкою (схема)
    Трамвай № 33А курсуватиме маршрутом: Вулиця Павла Усенка (Дарницьке ТРЕД) – Дарницький вагоноремонтний завод
    фото: bigkyiv

    Тимчасово кінцевою зупинкою для висадки та посадки пасажирів буде «Вулиця Макаренка»

    На Дарниці по вулиці Алматинській почав курсувати тимчасовий трамвайний. Про це повідомляє «Київпастранс».

    Як зазначає перевізник, трамвай № 33А курсуватиме маршрутом: Вулиця Павла Усенка (Дарницьке ТРЕД) – Дарницький вагоноремонтний завод.

    Увагу пасажирів звертають на те, що тимчасово кінцевою зупинкою для висадки та посадки пасажирів буде «Вулиця Макаренка».

    Як раніше повідомлялося, напередодні Нового року в Києві з’явилися два нові трамваї «Татра-Юг» із загальної партії в двадцять замовлених.

    Нагадаємо, нещодавно Київ підписав кредитну угоду на 100 млн євро між столицею та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ). Ця угода дозволить місту отримати кошти на оновлення тролейбусного парку та вагонного парку метрополітену.

    Теги: Київ громадський транспорт вулиця Київпастранс
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    На Дарниці курсуватиме тимчасовий трамвай оновленою ділянкою (схема)