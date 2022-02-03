У мережу потрапили фото жахливого стану сходів на одній з вулиць Києва

По сходах кияни ходять до магазину та аптеки

Сходинки повністю розбиті і навколо лежить багато уламків кахлю

У мережі показали жахливий стан сходів біля супермаркету та аптеки на одній з вулиць у Дніпровському районі. Відповідні фото з’явилися в Телеграм-каналі «Типовий Київ».

Сходи розташовані на вулиці Івана Миколайчука, 11 біля супермаркету та аптеки.

«Ось такі «красиві» сходи можна знайти на Ніколайчука, 11. Тут вбитися простіше простого, особливо в темну пору доби», – зазначається у повідомленні.

На опублікованих фото видно, що сходи дійсно знаходиться у вкрай моторошному стані. Вони настільки зруйновані, що можна тільки дивуватися, як місцеві жителі підходять до магазину і аптеці.

Сходинки повністю розбиті і навколо лежить багато уламків кахлю. При цьому, на сходинках лежить сніг, а отже, коли температура падає і йде сніг, то стає дуже слизько.

Нагадаємо, раніше у Києві пацієнтка показала шокуючі умови поліклініки на Нивках.