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    У мережу потрапили фото жахливого стану сходів на одній з вулиць Києва

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    По сходах кияни ходять до магазину та аптеки - У мережу потрапили фото жахливого стану сходів на одній з вулиць Києва
    По сходах кияни ходять до магазину та аптеки
    фото: Типовий Київ

    Сходинки повністю розбиті і навколо лежить багато уламків кахлю

    У мережі показали жахливий стан сходів біля супермаркету та аптеки на одній з вулиць у Дніпровському районі. Відповідні фото з’явилися в Телеграм-каналі «Типовий Київ».

    Сходи розташовані на вулиці Івана Миколайчука, 11 біля супермаркету та аптеки.

    «Ось такі «красиві» сходи можна знайти на Ніколайчука, 11. Тут вбитися простіше простого, особливо в темну пору доби», – зазначається у повідомленні.

    На опублікованих фото видно, що сходи дійсно знаходиться у вкрай моторошному стані. Вони настільки зруйновані, що можна тільки дивуватися, як місцеві жителі підходять до магазину і аптеці.

    Сходинки повністю розбиті і навколо лежить багато уламків кахлю. При цьому, на сходинках лежить сніг, а отже, коли температура падає і йде сніг, то стає дуже слизько.

    Нагадаємо, раніше у Києві пацієнтка показала шокуючі умови поліклініки на Нивках.

    Теги: Київ соціальні мережі
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    У мережу потрапили фото жахливого стану сходів на одній з вулиць Києва