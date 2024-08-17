На дитячому майданчику Гостомеля знайдено гранату

Дорослі відвели дітей на безпечну відстань та викликали саперів

Батьки вчасно помітили, як діти вирішили взяти гранату до рук

Неподалік від одного з дитячих майданчиків селища Гостомель сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування вилучили ручну гранату Ф-1. Про це інформує ДСНС України.

«Уважні батьки вчасно помітили, як діти вирішили взяти гранату до рук. Після чого дорослі відвели дітей на безпечну відстань та викликали саперів, тим самим запобігли можливій трагедії», – ідеться у повідомленні.

Сапери знешкодили небезпечний предмет фото: ДСНС України

Рятувальники також нагадали, якщо знайшли підозрілий предмет – не підходьте та не чіпайте його, а одразу телефонуйте 101.

Раніше у Києві невідомі підірвали гранату на території кафе.

Також на Київщині у Білій Церкві стався вибух у будинку. Через підрив гранати загинула жінка, затримали її чоловіка, поліцейські розпочали розслідування.