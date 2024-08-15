Донька Фаріон показала її останнє фото

Останнє фото Фаріон було зроблене за місяць до її вбивства

«Саме на цій світлині ми надзвичайно щасливі»

Донька мовознавиці Ірини Фаріон – Софія Семчишин – показала останнє фото громадської діячки. На знімку зафіксовані мовознавиця з донькою та колишнім чоловіком. Відповідну світлину Семчишин показала під час інтерв'ю ведучій ТСН Соломії Вітвіцькій.

«Це остання світлина моя і моїх батьків. Хоча я не думала, що це буде остання світлина. Але саме на цій світлині ми надзвичайно щасливі. І вона тоді татові, який зараз захищає всіх українців на Харківському напрямку в піхоті, казала: «Остапе, йдемо у Гарнізонний храм». Ця світлина була зроблена за місяць до її вбивства, тобто 20 червня. І ми тоді всі разом пішли у Гарнізонний храм. І ніхто б не зміг уявити, що 20 липня у Гарнізонному храмі буде її парастас», – розповіла Семчишин.

Жінка додала, що ця світлина в неї завжди висітиме на почесному місці вдома «як згадка про цілісну сім’ю, яку через певні обставини я не мала».

«Але мама завжди підтримувала мого тата і завжди йому дякувала за те, що є я. Вона називала мене «Божим даром», бо діти тільки народжуються з великої любові двох людей. Їм вдалося зберегти гарні стосунки», – каже донька Фаріон.

Нагадаємо, на Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Увечері 19 липня у неї стріляв невідомий. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці нібито помічали протягом тижня молодого хлопця. Того ж вечора колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні.

Згодом стало відомо, що у вбивстві підозрюють 18-річного дніпрянина. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові.

Зазначалося, що підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон активно спілкувався з членами телеграм-спільноти «Против системы» Бондаренка, власником якої, як зазначено в описі, є Марко Бондаренко – блогер, який просуває конспірологічні теорії, мізогінні, расистські та неонацистські ідеї.

До слова, Галицький суд Львова обрав запобіжний захід підозрюваному в убивстві Ірини Фаріон. Йдеться про тримання під вартою терміном на 60 днів без права внесення застави.