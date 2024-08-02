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На Київщині знайшли міну поруч з дорогою (фото)

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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На Київщині знайшли міну поруч з дорогою (фото)
Внаслідок бойових дій, що відбувалися на території Гостомельської громади, все ще залишаються вибухонебезпечні предмети
фото: Гостомельська селищна військова адміністрація

Боєприпас, схожий на мінометну міну, вилучили та транспортували на полігон для подальшого знищення

Правоохоронці під час патрулювання у селищі Гостомель помітили підозрілий предмет на вулиці Озерна. Про це повідомили у Гостомельській селищній військовій адміністрації.

На місце прибули рятувальники ДСНС, які й визначили, що це боєприпас, схожий на мінометну міну.

Його вилучили та транспортували на полігон для подальшого знищення.

«Нагадуємо, що внаслідок бойових дій, що відбувалися на території Гостомельської громади, все ще залишаються вибухонебезпечні предмети, які можуть становити загрозу життю. Ворожі міни, снаряди, розтяжки та гранати можуть нашкодити та покалічити», – йдеться у повідомленні.

У Гостомельській селищній військовій адміністрації нагадали як поводитися, якщо побачили підозрілий предмет: Не підходьте! Не чіпайте! Дзвоніть 101.

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Теги: Гостомель вибухівка Київщина

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