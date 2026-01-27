Головна Країна Кримінал
У Запоріжжі підліток відкрив вогонь посеред вулиці та поранив себе

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
У Запоріжжі підліток відкрив вогонь посеред вулиці та поранив себе
Підлітку, який розпочав стрілянину, надають медичну допомогу
фото: Поліція Запорізької області

Хлопець здійснив кілька пострілів у повітря з вогнепальної зброї

У Запоріжжі сталася стрілянина, яку розпочав неповнолітній хлопець. Підліток через необережність поранив самого себе. Про це пише «Главком» із посиланням на поліцію Запорізької області.

Відомо, що інцидент відбувся на подвірʼї багатоквартирного будинку, де хлопець 2010 року народження розпочав стрілянину. Після кількох пострілів з вогнепальної зброї у повітря, хлопець впав. Через це він ненароком поранив самого себе.

На місце подій прибула поліція, хлопця госпіталізували. «На місці події поліцейські встановлюють усі обставини ситуації та походження зброї. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події та внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань», – повідомили у правоохоронних органах. 

На місце інциденту прибула поліція
На місце інциденту прибула поліція
фото: Поліція Запорізької області

Напередодні у мережі ширилася інформація про те, що внаслідок цієї стрілянини були поранені та загиблі. Однак у поліції цього не підтвердили. Наразі медична допомога надається підлітку, який влаштував стрілянину.

Раніше «Главком» писав про те, що в Черкаській області під час затримання підозрюваного у вчиненні вбивства той відкрив вогонь по правоохоронцях. Унаслідок цього загинули четверо поліцейських, ще одного правоохоронця поранено. 

Нагадаємо, як у Луцьку правоохоронці затримали чоловіка, який вистрелив у поліцейського, що прикрив собою жінку з дитиною. Перед цим наряд сектору протидії домашньому насильству прибув на виклик від жінки.

У Запоріжжі підліток відкрив вогонь посеред вулиці та поранив себе
У Запоріжжі підліток відкрив вогонь посеред вулиці та поранив себе
На Черкащині четверо поліцейських загинули під час затримання зловмисника
На Черкащині четверо поліцейських загинули під час затримання зловмисника
На Дніпропетровщині жінка вбила свого чоловіка та розчленувала тіло
На Дніпропетровщині жінка вбила свого чоловіка та розчленувала тіло
Суд продовжив арешт режисера Білоуса, підозрюваного у зґвалтуванні студенток
Суд продовжив арешт режисера Білоуса, підозрюваного у зґвалтуванні студенток
В Інтерпол направлено документи для оголошення в розшук Міндіча та Цукермана
В Інтерпол направлено документи для оголошення в розшук Міндіча та Цукермана
У Миколаєві жінка знайшла у смітнику немовля: деталі інциденту
У Миколаєві жінка знайшла у смітнику немовля: деталі інциденту

