У Запоріжжі підліток відкрив вогонь посеред вулиці та поранив себе

Хлопець здійснив кілька пострілів у повітря з вогнепальної зброї

У Запоріжжі сталася стрілянина, яку розпочав неповнолітній хлопець. Підліток через необережність поранив самого себе. Про це пише «Главком» із посиланням на поліцію Запорізької області.

Відомо, що інцидент відбувся на подвірʼї багатоквартирного будинку, де хлопець 2010 року народження розпочав стрілянину. Після кількох пострілів з вогнепальної зброї у повітря, хлопець впав. Через це він ненароком поранив самого себе.

На місце подій прибула поліція, хлопця госпіталізували. «На місці події поліцейські встановлюють усі обставини ситуації та походження зброї. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події та внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань», – повідомили у правоохоронних органах.

На місце інциденту прибула поліція фото: Поліція Запорізької області

Напередодні у мережі ширилася інформація про те, що внаслідок цієї стрілянини були поранені та загиблі. Однак у поліції цього не підтвердили. Наразі медична допомога надається підлітку, який влаштував стрілянину.

