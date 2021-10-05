Конфлікт між двома компаніями у столичному парку закінчився стріляниною (фото)

Наряд Муніципальної охорони затримав компанію гостей міста

У парку Партизанської слави в Дарницькому районі Києва стався конфлікт між двома компаніями чоловіків. Про це повідомляє Муніципальна варта Києва.

Конфлікт виник між місцевими мешканцями та гостями столиці.

«Дві компанії чоловіків з'ясовували стосунки в парку Партизанської слави. Коли аргументи в однієї зі сторін закінчилися, в хід пішла стрільба», – йдеться в повідомленні охоронців.

Наряд Муніципальної охорони затримав компанію гостей, яка намагалася залишити місце події. З ними спілкувалися поліцейські.

Як повідомлялося, 3 жовтня у парку «Совки» в Святошинському районі Києва нетверезі чоловік влаштували масову бійку.

У вересні в столичному парку Перемоги (Дніпровський район) дві нетверезі компанії влаштували між собою масову бійку. Згодом обидві групи людей «об'єдналися» та кинулися на співробітників муніципальної охорони.