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    Конфлікт між двома компаніями у столичному парку закінчився стріляниною (фото)

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    На місце конфлікту Муніципальна охорона викликала поліцію - Конфлікт між двома компаніями у столичному парку закінчився стріляниною (фото)
    На місце конфлікту Муніципальна охорона викликала поліцію
    Фото: Муніципальна варта Києва

    Наряд Муніципальної охорони затримав компанію гостей міста

    У парку Партизанської слави в Дарницькому районі Києва стався конфлікт між двома компаніями чоловіків. Про це повідомляє Муніципальна варта Києва.

    Конфлікт виник між місцевими мешканцями та гостями столиці.

    «Дві компанії чоловіків з'ясовували стосунки в парку Партизанської слави. Коли аргументи в однієї зі сторін закінчилися, в хід пішла стрільба», – йдеться в повідомленні охоронців.

    Наряд Муніципальної охорони затримав компанію гостей, яка намагалася залишити місце події. З ними спілкувалися поліцейські.

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    Конфлікт між двома компаніями у столичному парку закінчився стріляниною (фото)
    Конфлікт між двома компаніями у столичному парку закінчився стріляниною (фото)

    Як повідомлялося, 3 жовтня у парку «Совки» в Святошинському районі Києва нетверезі чоловік влаштували масову бійку.

    У вересні в столичному парку Перемоги (Дніпровський район) дві нетверезі компанії влаштували між собою масову бійку. Згодом обидві групи людей «об'єдналися» та кинулися на співробітників муніципальної охорони.

    Теги: Національна поліція України Київ парк стрілянина
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    Конфлікт між двома компаніями у столичному парку закінчився стріляниною (фото)