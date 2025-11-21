Росіяни атакували Одесу: є постраждалі

Ліквідація наслідків триває

У ніч на 21 листопада російські терористи атакували Одесу ударними дронами. За повідомленням Одеської МВА, є пошкодження та постраждалі через атаку, передає «Главком».

Повідомляється, що внаслідок ворожої атаки є пошкодження житлового будинку та підприємства в одному з районів міста. Постраждали чотири людини. Одній з них допомога надана на місці. Троє інших з опіками та вибуховими травмами доставлені до лікарень. Їм надається уся необхідна медична допомога.

фото: Одеська МВА

Ліквідація наслідків триває. Усі відповідні служби на місцях.

До слова, 20 листопада, о 22:10 російські війська завдали удару по Запоріжжю, внаслідок якого загинуло п’ятеро людей, ще троє отримали травми. Попередньо повідомляється, що обстріл спричинив пожежу в торговельних кіосках та легковому автомобілі. Вогнеборці працюють над ліквідацією вогню на місці події.