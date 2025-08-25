На Дніпропетровщині чоловік поранив п’ятьох людей і влаштував пожежу: нападника ліквідовано

Травми отримали п’ять людей, серед яких двоє рятувальників ДСНС

На Дніпропетровщині чоловік напав з ножем та поранив п'ятьох людей, серед яких були рятувальники. Правоохоронці ліквідували зловмисника. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Дніпропетровської області.

Повідомляється, що подія сталася 24 серпня у Карпівській громаді. За попередньою інформацією, місцевий житель поранив ножем двох жінок, після чого підпалив сіно, що спричинило подальше поширення вогню та загрожувало життю людей.

Коли на місце для гасіння пожежі прибули рятувальники ДСНС, зловмисник напав і на них з ножем – один із рятувальників отримав ножове поранення, а другий – тілесні ушкодження.

Згодом на місце виїхали правоохоронці та прибули на місце в той час, коли зловмисник напав з ножем на свого батька та спричинив йому поранення.

Чоловік не реагував на законні вимоги поліцейських, чинив опір та нападав на правоохоронців. Під час припинення протиправних дій поліцейський здійснив попереджувальні постріли у повітря, після чого застосував стосовно порушника вогнепальну зброю. Внаслідок отриманих поранень 42-річний чоловік загинув.

Наразі встановлюються всі обставини події. Також призначено службове розслідування та повідомлено ДБР.

