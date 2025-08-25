Головна Країна Кримінал
На Дніпропетровщині чоловік поранив п'ятьох людей і влаштував пожежу: нападника ліквідовано

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
На Дніпропетровщині чоловік поранив п’ятьох людей і влаштував пожежу: нападника ліквідовано
Поліція застрелила нападника
фото з відкритих джерел

Травми отримали п’ять людей, серед яких двоє рятувальників ДСНС

На Дніпропетровщині чоловік напав з ножем та поранив п'ятьох людей, серед яких були рятувальники. Правоохоронці ліквідували зловмисника. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Дніпропетровської області.

Повідомляється, що подія сталася 24 серпня у Карпівській громаді. За попередньою інформацією, місцевий житель поранив ножем двох жінок, після чого підпалив сіно, що спричинило подальше поширення вогню та загрожувало життю людей.

Коли на місце для гасіння пожежі прибули рятувальники ДСНС, зловмисник напав і на них з ножем – один із рятувальників отримав ножове поранення, а другий – тілесні ушкодження.

Згодом на місце виїхали правоохоронці та прибули на місце в той час, коли зловмисник напав з ножем на свого батька та спричинив йому поранення.

Чоловік не реагував на законні вимоги поліцейських, чинив опір та нападав на правоохоронців. Під час припинення протиправних дій поліцейський здійснив попереджувальні постріли у повітря, після чого застосував стосовно порушника вогнепальну зброю. Внаслідок отриманих поранень 42-річний чоловік загинув.

Наразі встановлюються всі обставини події.  Також призначено службове розслідування та повідомлено ДБР.

Нагадаємо, у Херсоні 51-річний п’яний чоловік кидався з ножем на групу підлітків. Його затримали. 

Інцидент трапився 22 серпня близько 14:00 на проспекті Незалежності. У чоловіка виник конфлікт із гуртом підлітків. Він вихопив ніж і почав погрожувати ним, зокрема, намагався поранити 15-річного хлопця.

Теги: рятувальники поранення поліція Дніпропетровщина напад

