Головна Техно Авто
search button user button menu button

Попит на електромобілі зростає: найпопулярніші моделі серпня 2025 року

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Попит на електромобілі зростає: найпопулярніші моделі серпня 2025 року
фото з відкритих джерел

У серпні 2025 року в Україну було завезено майже вісім тисяч електромобілів

У серпні 2025 року український автопарк збільшився на понад 7,9 тисяч електромобілів (BEV), продемонструвавши зростання попиту на 13% у порівнянні з липнем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укравтопром».

Більшу частину придбаних у серпні електромобілів склали легкові машини – загалом 7 770 одиниць. Серед них 1 888 автомобілів були новими, що на 19% більше, ніж у попередньому місяці, а решта – 5 882 авто – були уживаними, із приростом у 12%.

Електроавтомобілів комерційного сегмента, у серпні було зареєстровано 175 одиниць, із яких лише 24 авто були новими. Для порівняння, у липні з 176 комерційних авто нових було лише 20 одиниць.

Топ-5 нових електромобілів серпня 2025 року:

  • BYD Song Plus EV – 358 од.
  • Volkswagen ID.UNYX – 206 од.
  • Honda eNS1 – 202 од.
  • BYD Sea Lion 07 – 154 од.
  • Audi Q4 e-tron – 109 од.

Топ-5 імпортованих вживаних електромобілів у серпні 2025 року:

  • Tesla Model Y – 827 од.
  • Tesla Model 3 – 651 од.
  • Nissan Leaf – 562 од.
  • Kia Niro EV – 367 од.
  • Renault Zoe – 263 од.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що китайський автомобільний ринок, який є найбільшим у світі, отримав нового лідера продажів. За підсумками першого півріччя 2024 року, бестселером став електромобіль BYD Dolphin. Ця модель обійшла всіх конкурентів, що свідчить про зростаючий успіх китайських брендів на власному ринку.

До слова, експерти досліди, якого кольору українці обирають автомобілі.

Теги: автопром автомобіль Електромобілі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Харкові відбувається ЛГБТ‑прайд на автомобілях
У Харкові відбувається ЛГБТ‑прайд на автомобілях
6 вересня, 13:23
Майже 80% ринку: які кольори авто найчастіше купують в Україні
Майже 80% ринку: які кольори авто найчастіше купують в Україні
1 вересня, 12:21
Чоловік вистрибнув з 19-го поверху і приземлився на дах автомобіля у дворі
У Києві чоловік випав з 19-го поверху та вижив: що його врятувало
30 серпня, 16:29
Chevrolet Corvette C4
На Полтавщині власник покинув просто неба рідкісний спорткар
24 серпня, 18:12
Наразі Енні Мерфі перебуває у статусі зниклої безвісти
На Донеччині російський дрон вбив волонтерку з Великої Британії
23 серпня, 17:58
В Італії загинув 6-річний хлопчик
Відкинуло на 30 м: в Італії 6-річного українського хлопчика на смерть збила машина
22 серпня, 18:07
Автомобілі були повністю знищені
У Німеччині невідомі спалили чотири автомобілі Бундесверу
20 серпня, 08:33
У Києві продається бронеавтомобіль
У Києві продається бронеавтомобіль часів Другої світової: скільки він коштує
14 серпня, 20:52
У Києві продається ретро-автомобіль
За ціною квартири. У Києві за $50 тис. продається ретро-авто 1938 року
13 серпня, 16:47

Авто

Попит на електромобілі зростає: найпопулярніші моделі серпня 2025 року
Попит на електромобілі зростає: найпопулярніші моделі серпня 2025 року
Світові продажі електромобілів у липні встановили рекорд
Світові продажі електромобілів у липні встановили рекорд
Названо найпопулярнішу модель автівок на найбільшому ринку світу
Названо найпопулярнішу модель автівок на найбільшому ринку світу
Майже 80% ринку: які кольори авто найчастіше купують в Україні
Майже 80% ринку: які кольори авто найчастіше купують в Україні
Україна запровадила нові правила міжнародних автоперевезень
Україна запровадила нові правила міжнародних автоперевезень
Через електромобілі та тарифи німецький автопром втратив понад 50 тис. робочих місць
Через електромобілі та тарифи німецький автопром втратив понад 50 тис. робочих місць

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
286K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 вересня: ситуація на фронті
115K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 вересня 2025
2338
У Києві відкрито пам’ятник юному князю Володимиру Хрестителю (фото)
1922
Скільки коштує цукор в Україні на тлі падіння світових цін
1768
Втрати ворога станом на 9 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
1590
Турецька ліра вперше впала нижче гривні

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
Сьогодні, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
Вчора, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua