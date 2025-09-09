Попит на електромобілі зростає: найпопулярніші моделі серпня 2025 року

У серпні 2025 року в Україну було завезено майже вісім тисяч електромобілів

У серпні 2025 року український автопарк збільшився на понад 7,9 тисяч електромобілів (BEV), продемонструвавши зростання попиту на 13% у порівнянні з липнем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укравтопром».

Більшу частину придбаних у серпні електромобілів склали легкові машини – загалом 7 770 одиниць. Серед них 1 888 автомобілів були новими, що на 19% більше, ніж у попередньому місяці, а решта – 5 882 авто – були уживаними, із приростом у 12%.

Електроавтомобілів комерційного сегмента, у серпні було зареєстровано 175 одиниць, із яких лише 24 авто були новими. Для порівняння, у липні з 176 комерційних авто нових було лише 20 одиниць.

Топ-5 нових електромобілів серпня 2025 року:

BYD Song Plus EV – 358 од.

Volkswagen ID.UNYX – 206 од.

Honda eNS1 – 202 од.

BYD Sea Lion 07 – 154 од.

Audi Q4 e-tron – 109 од.

Топ-5 імпортованих вживаних електромобілів у серпні 2025 року:

Tesla Model Y – 827 од.

Tesla Model 3 – 651 од.

Nissan Leaf – 562 од.

Kia Niro EV – 367 од.

Renault Zoe – 263 од.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що китайський автомобільний ринок, який є найбільшим у світі, отримав нового лідера продажів. За підсумками першого півріччя 2024 року, бестселером став електромобіль BYD Dolphin. Ця модель обійшла всіх конкурентів, що свідчить про зростаючий успіх китайських брендів на власному ринку.

До слова, експерти досліди, якого кольору українці обирають автомобілі.