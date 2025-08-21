Суперечка у Білому домі: Венс поділився, як розрядив атмосферу в розмові з Зеленським цього разу

Ми писали, що ЗМІ вже назвали цю поїздку до Вашингтона «найважливішою у політичній кар’єрі Володимира Зеленського»

Віцепрезидент США Джей Ді Венс поділився подробицями своєї зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінету Білого дому 18 серпня, де у лютому цього року між ними розгорілась справжня суперечка, інформує «Главком».

В ефірі Fox News Джей Ді Венс розповів, що після появи Зеленського в Овальному кабінеті він провів з ним розмову та ще з представниками української делегації.

Ймовірно, пригадавши, що минулого разу між Зеленським, Венсом та президентом США Дональдом Трампом виникла суперечка, яку й ініціював сам віцепрезидент Венс, він вирішив розрядити атмосферу перед переговорами.

«Я сказав: пане президенте, якщо ви будете поводитися добре, я нічого не скажу, а він лише трохи посміхнувся. Венс каже, що так йому вдалось трохи знизити тон напруги перед майбутньою розмовою у тому ж Овальному кабінеті», – поділився Венс.

Водночас на самій вже зустрічі з Трампом, Венс поводився досить спокійно цього разу. Він сидів обабіч Трампа та в основному відмовчувався і посміхався.

До слова, у матеріалі «Главкома» «Чотири «дякую» за 10 секунд. Як Зеленський і союзники України зачаровували Трампа» розповідається, що зустріч у Білому Домі фактично стала логічним продовженням американо-російського саміту на Алясці.

Нагадаємо, у Білому домі відбулась зустріч Трампа та президента Зеленського. Лідери двох країн спочатку спілкуватися в Овальному кабінеті. Політики виголосили вітальні промови та відповідали на питання журналістів. Після цього вони провели вже закриті перемовини.

Згодом президенти США та України провели зустріч з європейськими лідерами. Зокрема, на зустрічі були присутні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Спільного брифінгу за підсумками зустрічі не було, але перед переговорами за зачиненими дверима, політики поспілкувались та озвучили декілька заяв. «Главком» зібрав головні тези учасників зустрічі.

Варто зазначити, що 28 лютого, у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин.

Однак під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.