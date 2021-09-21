На Київщині двоє колишніх військовослужбовців підробили документи для отримання 1,2 млн грн

Під час перевірки заяв колишніх військовослужбовці було виявлено підробку документів

Ексвійськовослужбовці підозрюються в підробці витягів із протоколу засідання Центральної військово-лікарської комісії ЗСУ

Обухівська окружна прокуратура затвердила та скерувала до суду обвинувальні акти відносно двох колишніх військовослужбовців за фактом замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману та використання завідомо підроблених документів (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

Розслідуванням встановлено, що двоє колишніх військовослужбовців з метою отримання одноразової грошової допомоги в сумі по 630 тис. грн кожному підробили витяги з протоколу засідання Центральної військово-лікарської комісії ЗСУ, відповідно до яких встановлено зв'язок нібито наявного у них захворювання з виконанням обов’язків військової служби.

На підставі фальсифікованих документів, наданих чоловіками, медико-соціальна експертна комісія встановила їм другу групу інвалідності.

Надалі ексвійськовослужбовці подали документи до міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки для отримання матеріальної допомоги. Проте, заволодіти бюджетними коштами обвинуваченим не вдалося, оскільки в ході перевірки їхніх заяв встановлено, що вони не проходили військово-лікарську комісію.

Досудове розслідування здійснювалося Обухівським райуправлінням ГУ Нацполіції в Київській області.

Як повідомлялося, Служба безпеки України викрила масштабний механізм підробки документів для мешканців ОРДЛО та окупованого Криму. Нелегальний бізнес з підробки пакета документів для отримання офіційного статусу переселенця організувала мешканка Дніпра. Її послугами користувалися російські бойовики.

До слова, уряд планує вивести підробку сovid-сертифікатів і ПЛР-тестів в окрему статтю Кримінального кодексу України.