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Удари по складах боєприпасів біля Маріуполя: з’явилися супутникові знімки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Удари по складах боєприпасів біля Маріуполя: з’явилися супутникові знімки
Військово-морські сили знищили поблизу Маріуполя сховища із боєприпасами росіян
фото: Радіо Свобода

Українські сили завдали удару по російських складах з боєприпасами поблизу Маріуполя. Російська служба «Радіо Свобода» показала знімки, на яких видно наслідки пожеж і детонації боєприпасів у трьох різних місцях на околицях Маріуполя.

Деякі удари, як випливає з фото і свідчень очевидців, були ще 13 вересня, інші – уночі 16 вересня.

Удари по складах боєприпасів біля Маріуполя: з’явилися супутникові знімки фото 1
фото: Радіо Свобода
Удари по складах боєприпасів біля Маріуполя: з’явилися супутникові знімки фото 2
фото: Радіо Свобода
Удари по складах боєприпасів біля Маріуполя: з’явилися супутникові знімки фото 3
фото: Радіо Свобода
Удари по складах боєприпасів біля Маріуполя: з’явилися супутникові знімки фото 4
фото: Радіо Свобода

Як відомо, бійці Військово-морських сил Збройних сил України знищили поблизу Маріуполя сховища із боєприпасами росіян. Зокрема, Україна могла використати ракети «Нептун» для удару по російських складах з боєприпасами.

Нагадаємо, Україні вдалося зменшити різницю в кількості снарядів, які використовують ЗСУ та армія РФ на фронті. І хоча окупанти досі мають перевагу в боєприпасах, нинішні пропорції складають один до двох чи один до двох із половиною.

До слова, Україна розпочала власне виробництво артилерійських снарядів калібру 155 мм.

Як повідомлялося, Росія втратила понад 610 тис. своїх військових в Україні (вбитими та пораненими). Темпи призову знизилися, і це змусило збільшити бонуси за контракт, що дорого обходиться бюджету.

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Теги: війна Маріуполь боєприпаси обстріл окупанти

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