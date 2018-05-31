На Київщині евакуювали учнів школи через запах газу

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Рятувальники провели евакуацію 70-ти учнів

Спеціалістами за результатами обстеження не було виявлено місця витоку та поширення природного газу

У четвер, 31 травня, до оперативно-диспетчерської служби Бородянського району надійшло повідомлення від директора Клавдієво-Тарасівської загальноосвітньої школи про різкий запах природного газу на прилеглій території навчального закладу. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

На місце виклику виїхав черговий караул 58-го Державного пожежно-рятувального посту смт Клавдієво-Тарасове.

«Прибувши на місце виклику рятувальники провели евакуацію 70-ти учнів школи та 10 чоловік працюючого персоналу до підтвердження факту витоку газу. На місці події працювала аварійна бригада районного підрозділу ПАТ «Київоблгаз». Працівники газового господарства провели обстеження будівлі навчального закладу та прилеглої навколо об’єкту території за допомогою спеціального газоаналізатора. За результатами обстеження не було виявлено місця витоку та поширення природного газу», - інформують рятувальники.

Після вищезазначених заходів всі учні та працівники школи безпечно повернулись на свої робочі місця.

Як повідомляв «Главком», упродовж травня фіксувалися випадки отруєння дітей у школах.

22 травня у Харкові в школі №3 на одному з поверхів закладу розпорошили перцевий балончик. Через раптове погіршення стану дітей з будівлі школи почали евакуювати учнів та вчителів. Згодом стало відомо, що після перевірки рятувальники не виявили небезпечних речовин в харківській школі.

21 травня в одній зі шкіл Миколаєва отруїлися 36 учнів, близько 400 були евакуйовані – багато з них скаржились на погане самопочуття. Поліція почала перевірку за фактом масового отруєння невідомою речовиною. .

8 травня у Черкасах під час шкільної лінійки сталось масове знепритомнення учнів. До міської лікарні із ознаками отруєння органів верхніх дихальних шляхів було госпіталізовано більше 50 учнів і чотирьох вчителів. Наразі причини отруєння залишаються невідомі, слідство триває.

Департамент кіберполіції Національної поліції України перевіряє соціальні мережі та мережу інтернет загалом із приводу закликів до використання газових балончиків у школах.

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