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На Київщині є пошкодження внаслідок нічної атаки

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
На Київщині є пошкодження внаслідок нічної атаки
Другу ніч поспіль росіяни атакують Київщину безпілотниками
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

На одному з інфраструктурних об’єктів сталася пожежа

Російські окупанти в ніч на 19 листопада атакували Київську область ударними дронами «Шахед». Унаслідок цього пошкоджено інфраструктурний об’єкт. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

Другу ніч поспіль російські терористи атакують Київщину за допомогою БпЛА. Повітряна тривога тривала майже п’ять годин. В області активно працювала ППО.

«Унаслідок атаки в одному з районів пошкоджено інфраструктурний об’єкт. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає. Пожежа ліквідована», – заявив Кравченко.

Він додав, що всі екстрені служби та оперативні групи працюють над фіксацією та усуненням наслідків атаки.

Нагадаємо, що в ніч на 19 листопада окупанти випустили по Україні 20 ударних безпілотників. Силами ППО збито 15 ворожих цілей. 

Уночі сили ППО на підступах до Києва та в Київській області знищили близько десятка ворожих безпілотників.

Триває 634-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 71 бойове зіткнення.

Теги: пожежа Київщина інфраструктура безпілотник

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