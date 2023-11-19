На Київщині є пошкодження внаслідок нічної атаки

На одному з інфраструктурних об’єктів сталася пожежа

Російські окупанти в ніч на 19 листопада атакували Київську область ударними дронами «Шахед». Унаслідок цього пошкоджено інфраструктурний об’єкт. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

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Другу ніч поспіль російські терористи атакують Київщину за допомогою БпЛА. Повітряна тривога тривала майже п’ять годин. В області активно працювала ППО.

«Унаслідок атаки в одному з районів пошкоджено інфраструктурний об’єкт. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає. Пожежа ліквідована», – заявив Кравченко.

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Він додав, що всі екстрені служби та оперативні групи працюють над фіксацією та усуненням наслідків атаки.

Нагадаємо, що в ніч на 19 листопада окупанти випустили по Україні 20 ударних безпілотників. Силами ППО збито 15 ворожих цілей.

Уночі сили ППО на підступах до Києва та в Київській області знищили близько десятка ворожих безпілотників.

Триває 634-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 71 бойове зіткнення.