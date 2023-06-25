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Повідомляв, де роздають повістки: у Києві судили адміністратора Telegram-каналу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Повідомляв, де роздають повістки: у Києві судили адміністратора Telegram-каналу
Чоловік публікував інформацію про те, де працівники військкоматів роздавали військовозобов'язаним повістки, їхні фото та відео
фото з відкритих джерел

Суд вважає, що чоловік допомагав ухилянтам уникати мобілізації під час дії воєнного стану

У Києві судили засновника та адміністратора Telegram-каналу, який повідомляв про те, де в столиці працівники військкоматів роздавали повістки. Про це йдеться у вироку Дарницького районного суду міста Києва.

Відомо, що на початку січня 2023 року підозрюваний публікував інформацію про те, де працівники військкоматів роздавали військовозобов'язаним повістки, їхні фото та відео. Це тривало до березня, коли правоохоронці викрили жителя Києва.

Суд вважає, що чоловік допомагав ухилянтам уникати мобілізації під час дії воєнного стану. Також його звинуватили у тому, що він поширював інформацію з обмеженим доступом.

«Поширення інформації щодо місця перебування військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки під час виконання останніми мобілізаційних заходів по призову громадян, призводять до розкриття форм та методів виконання мобілізаційного плану на території м. Києва, зриву мобілізаційних заходів, а також призводять до підриву авторитету Збройних Сил України у суспільстві», – ідеться у матеріалах суду.

Під час досудового слідства підозрюваний свою провину визнав та уклав угоду з прокурором.

Суд визнав киянина винним за ч. 1 ст. 114-1 КК України та засудив до 5 років позбавлення волі. Суддя замінив цей вирок на 2 роки умовного терміну.

Нагадаємо, в Оболонському районі Києва Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки видав наказ про проведення мобілізації на території району. Усі військовозобов'язані, які проживають на території Оболонського району та мають мобілізаційні розпорядження повинні з'явитися за адресами, вказаними в їхніх мобілізаційних розпорядженнях і повістках.

До слова, уряд заборонив чоловікам призовного віку займатися охоронною діяльністю. Відтепер працювати в охоронній сфері дозволено лише тим чоловікам, які мають відстрочку від призову, перебувають у військовому резерві та не підлягають призову під час мобілізації.

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Теги: прокурор суддя чоловік вирок відео

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Кримінал

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