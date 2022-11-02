На Київщині лунатимуть вибухи: в яких районах буде гучно

Ліквідація вибухонебезпечних предметів триватиме з 10:00 до 15:00

У Бучанському та Вишгородському районах працюватимуть сапери

Жителі Бучанського та Вишгородського районах Київщини сьогодні можуть чути звуки вибухів. Про це повідомляє місцева обласна військова адміністрація.

«Сьогодні, 2 листопада, у Бучанському районі проводяться роботи зі знищення боєприпасів, залишених окупантами. Ліквідація вибухонебезпечних предметів триватиме з 10:00 до 15:00», – йдеться в повідомленні.

Крім того, у Вишгородському районі сьогодні пройдуть навчання для саперів. У планах заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів.

«Закликаємо жителів зберігати спокій та в разі повітряної тривоги спускатися до укриттів», – зазначають в ОВА.

Раніше ОВА повідомляла, чи має Київщина укриття на випадок ядерного удару.

Нагадаємо, 31 жовтня під час повітряної тривоги російські загарбники атакували Київ. Через масовані обстріли критичної інфраструктури в Україні вводяться екстрені відключення електроенергії. Влада закликала жителів Київщини підготуватись до тривалої відсутності електрики.