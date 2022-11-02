Стало відомо, чому Львів має більше шансів бути зі світлом, аніж Київ

Різні регіони можуть по-різному відчути на собі наслідки від ударів ворога

Сьогодні президент Володимир Зеленський заявив про пошкодження 40% енергетичної інфраструктури країни. Що це означає, якими можуть бути наслідки для населення та чи справді необхідні тривалі відімкнення електроенергії в ефірі «Народного Толк-Шоу» пояснив міністр з питань ЖГК України у 2007-2010 роках Олексій Кучеренко, пише НТА.

«Інформація, яку озвучив президент базується на даних від енергетиків, міністерства, «Укренерго» – це основна наша державна компанія, яка обслуговує головні магістральні, високовольтні лінії електромереж. І саме на них припав один із основних напрямків ударів. Там є пошкодження, по підстанціях. Це не дозволяє перекачувати енергію із регіонів, де її вистачає, у збиткові регіони. Саме з цим пов’язані ці суттєві обмеження з подачею електроенергії на Київщині та ще в кількох областях», – каже Кучеренко.

За його словами, різні регіони можуть по-різному відчути на собі наслідки від ударів ворога. Так, позитив для Західної України в тому, що вона ближча до європейської енергетичної системи, тому у випадку проблеми із мережами у центральній частині країни, є змога співпрацювати із Заходом.

«Щоправда, ця допомога технічна може бути також дуже обмежена», – додав експерт.

У зоні ризику також генеруючі компанії. Передусім ЗАЕС, яка через захоплення окупантами зараз перебуває не в балансі з енергетичною системою країни. А це 20% потужностей генерації. Для західних областей є визначальним стан станцій у Бурштині і Добротворі, частково – Калуш, Львівська ТЕЦ. Водночас, дуже складна ситуація в Харкові, адже місто через атаку ворога по їхній енергетичній системі має великі проблеми зі світлом, може залишитися взимку з дуже обмеженою подачею тепла.

«На жаль, ворог знає, куди бити. Чітко промальовуються консультації фахівців, які добро розуміють, як працювала і працює єдина енергетична система, яка будувалася ще за Радянського Союзу», – впевнений Олексій Кучеренко.

Також він наголосив, що зараз відімкнення електроенергії є вкрай потрібними, адже в кожен момент рівень генерації має відповідати рівню споживання енергії: якщо не вдасться збалансувати цей момент, то наступає критичне розвантаження системи, починаються віялові хаотичні відімкнення, які можуть дійти до катастрофічного показника.

«Тому українцям не варто вестися на інформаційну атаку ворога, мовляв, ці відключення світла – то забаганки влади, що енергетики нічого не роблять, що люди годинами сидять у темряві. Треба просто усвідомити реальну ситуацію і обурення скеровувати на реального ворога», – додав Олексій Кучеренко.

Як відомо, Росія суттєво пошкодила вже близько 40% усієї енергетичної інфраструктури України, зокрема ТЕС, ТЕЦ та ГЕС. Про це Володимир Зеленський розповів під час зустрічі із комісаром Європейського Союзу з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Нагадаємо, що через вчорашні масовані обстріли критичної інфраструктури в Україні вводяться екстрені відключення електроенергії.

Напередоні компанія ДТЕК повідомляла, що використала усе наявне обладнання для ремонтів пошкодженої інфраструктури внаслідок ворожих обстрілів, а грошей придбати нове наразі немає.